El mensaje de los compañeros de Messi en la Selección

Leandro Paredes y Cristian “Cuti” Romero, también publicaron historias dedicadas a Messi. El mediocampista de Boca le agradeció y le mostró su cariño: “Te amamos capitán”.

El defensor del Atlético de Madrid, también le posteó un mensaje emotivo: “Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mi y por nuestro país”.

El posteo de Rodrigo De Paul tras el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba en el predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra Selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia”, escribió De Paul.

El futbolista también recordó la felicidad que Messi generó durante sus años con la camiseta argentina y cerró su publicación con una contundente frase: “Gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginás cuántas sonrisas sacaste. Sos eterno”.