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Lionel Messi jugó 4 veces en San Juan y le pasó de todo

Lionel Messi disputó cuatro partidos en el estadio del Bicentenario. Lo lesionaron, jugó un clásico, hizo un golazo y se peleó con la prensa argentina.

Lionel Messi dijo basta y con 39 años anunció que se retira de la Selección argentina. El crack del fútbol Mundial jugó cuatro partidos en San Juan y todos fueron en el estadio del Bicentenario.

Messi tuvo distintas experiencias en la provincia. Jugó dos partidos amistosos y dos oficiales. Hizo golazos, salió lesionado, se enojó con la prensa, jugó un clásico con Brasil y consiguió clasificar a un Mundial.

Debut, lesión y al hospital:

La primera vez de Messi en San Juan no terminó de la mejor manera. El 10 sufrió un fuerte golpe en las costillas y salió lesionado en el 1 a 0 ante Honduras de mayo de 2016. Leo sorprendió a todos cuando apareció cerca de la medianoche para ser atendido en el CIMAC.

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Golazo y silencio ante Colombia:

En noviembre de 2016 disputó su primer partido oficial en el estadio del Bicentenario. Argentina derrotó 3 a 0 a Colombia y Messi, que había dado dos asistencias, anotó un golazo de tiro libre. Al término del partido de Eliminatorias, el plantel mostró su malestar con la prensa y decidió no dar entrevistas.

Más goles en San Juan:

En junio de 2019 Argentina derrotó 5 a 1 a Nicaragua en la previa del Copa América de Brasil 2019. La Albiceleste, que ya tenía a Scaloni como DT, celebró con un doble de Messi, otro de Lautaro Martínez y el restante de Roberto Pereyra.

El cierre con el clásico:

El 16 de noviembre de 2021 fue el último partido de Messi en San Juan. Leo estuvo presente en el 0 a 0 ante Brasil. Ese día Argentina clasificó para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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