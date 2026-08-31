Lionel Messi jugó 4 veces en San Juan y le pasó de todo

Golazo y silencio ante Colombia:

En noviembre de 2016 disputó su primer partido oficial en el estadio del Bicentenario. Argentina derrotó 3 a 0 a Colombia y Messi, que había dado dos asistencias, anotó un golazo de tiro libre. Al término del partido de Eliminatorias, el plantel mostró su malestar con la prensa y decidió no dar entrevistas.

Más goles en San Juan:

En junio de 2019 Argentina derrotó 5 a 1 a Nicaragua en la previa del Copa América de Brasil 2019. La Albiceleste, que ya tenía a Scaloni como DT, celebró con un doble de Messi, otro de Lautaro Martínez y el restante de Roberto Pereyra.

El cierre con el clásico:

El 16 de noviembre de 2021 fue el último partido de Messi en San Juan. Leo estuvo presente en el 0 a 0 ante Brasil. Ese día Argentina clasificó para la Copa del Mundo de Qatar 2022.