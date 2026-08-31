El juicio al ginecólogo acusado de abuso sexual comenzó con 32 testigos

Se trata de una modalidad inédita para la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan desde la implementación del Sistema Acusatorio. Hasta ahora, los juicios desarrollados bajo este sistema en esa jurisdicción habían estado a cargo de jueces unipersonales.

Los tres magistrados deberán analizar los testimonios, las pruebas incorporadas al expediente y los argumentos que presenten tanto la Fiscalía como la defensa. La extensión del juicio está relacionada, entre otros aspectos, con la cantidad de personas que fueron convocadas a declarar.

En total, 32 testigos forman parte del debate y serán escuchados por las partes y el tribunal a lo largo de las distintas jornadas. Por tratarse de una causa en la que se investiga un presunto abuso sexual y para preservar la intimidad de la víctima, las audiencias se desarrollan a puertas cerradas.

De esta manera, el acceso al debate permanece restringido mientras se incorporan los distintos elementos probatorios y se escuchan las declaraciones previstas.

La Fiscalía pedirá 12 años de prisión

La acusación está en manos del fiscal Gastón Salvio, quien adelantó que solicitará una pena de 12 años de prisión para Miguel Maza. Además, el Ministerio Público Fiscal planteará la inhabilitación perpetua del médico para ejercer la medicina.

La defensa del ginecólogo está a cargo de la abogada María De Dax Sanso, quien expondrá la posición de Maza durante el desarrollo del juicio.

Un debate que puede terminar el jueves

Con audiencias previstas en doble turno y una extensa lista de testigos, el juicio continuará durante los próximos días. Una vez finalizada la etapa de producción de prueba, las partes deberán presentar sus alegatos y formular sus respectivos pedidos ante el tribunal.

Si se cumple el cronograma establecido, el jueves 3 de septiembre por la tarde podría conocerse el veredicto que determinará la situación judicial del ginecólogo.