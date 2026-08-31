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Dos robos dejaron al Espacio Franklin con pérdidas de equipamiento y daños

El Espacio Franklin Teatro de Arte fue atacado en dos oportunidades durante pocos días. Los delincuentes sustrajeron consolas de sonido, luces, parlantes, cables y otros elementos indispensables para el funcionamiento de la sala. La comunidad teatral pidió ayuda para recuperar lo perdido.

El teatro independiente sanjuanino atraviesa horas de preocupación después de que el Espacio Franklin Teatro de Arte sufriera dos robos en apenas unos días. La sala, ubicada en Entre Ríos 1116 Sur, en Capital, fue atacada entre la noche del viernes y la madrugada del sábado y volvió a ser blanco de delincuentes durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes.

Los hechos generaron preocupación e indignación entre quienes forman parte del espacio y de la comunidad teatral, principalmente porque los delincuentes se llevaron equipamiento específico utilizado para las funciones y actividades culturales.

Entre los elementos denunciados como sustraídos aparecen una consola Navigator de 48 canales, una consola digital de 12 canales, una consola analógica de 8 canales, un dimmer de 24 canales, parlantes, una consola de sonido, cables, zapatillas eléctricas, tachos de luces y una bordeadora.

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También fue denunciado el faltante de un horno eléctrico marca BGH.

El primer ingreso fue descubierto durante la mañana del sábado. Según relataron desde Espacio Franklin, los delincuentes utilizaron una barreta para forzar el acceso y luego recorrieron distintos sectores del teatro, entre ellos camarines, cocina y espacios donde se encontraba parte de la escenografía.

El paso por el lugar dejó además importantes daños y desorden. Telones descolgados y elementos de escenografía tirados fueron parte de la escena que encontraron los integrantes del espacio.

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La situación se agravó cuando, pocos días después, los delincuentes volvieron a ingresar a la sala.

Desde el espacio cultural realizaron un nuevo relevamiento y detectaron más faltantes, por lo que solicitaron a los distintos elencos que utilizan el teatro que revisen sus pertenencias para determinar si también sufrieron pérdidas.

Investigación y pedido de ayuda

Tras el primer robo intervino personal de la Comisaría 3ª de Trinidad, junto con efectivos de la Brigada de Investigaciones y Policía Científica. La denuncia fue radicada ante la dependencia policial y no se descarta que sea ampliada a partir de los nuevos elementos detectados.

Mientras avanza la investigación, desde Espacio Franklin solicitaron a la comunidad que permanezca atenta ante posibles publicaciones de los objetos sustraídos en Facebook Marketplace, plataformas de compraventa o redes sociales.

Si ven publicados o les ofrecen estos artículos, por favor informen de inmediato”, pidieron desde la sala.

La Cooperativa Teatro de Arte también expresó su solidaridad y manifestó su “más profunda tristeza e indignación” por lo ocurrido. Desde el sector remarcaron que el teatro independiente se sostiene a partir del trabajo colectivo y la autogestión y que el robo afecta directamente las herramientas necesarias para mantener las actividades.

La comunidad teatral busca recuperar el espacio

Durante este lunes, integrantes de la comunidad artística comenzaron a reparar la puerta, limpiar y ordenar la sala después de los daños provocados por los ingresos.

Además, evalúan organizar un evento solidario para recaudar fondos que permita reponer parte del equipamiento y recuperar las condiciones necesarias para que el Espacio Franklin pueda continuar con sus actividades.

El espacio forma parte del circuito teatral independiente de San Juan y sostiene una agenda de obras, encuentros y propuestas culturales. Por eso, para sus integrantes, el robo no representa solamente la pérdida de objetos, sino también un golpe directo a la posibilidad de seguir haciendo funcionar una sala construida durante años de trabajo.

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