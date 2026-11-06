Desde este sábado, cambian los recorridos de cinco líneas de colectivos

Los ajustes serán parciales y cada línea retomará su recorrido habitual después de atravesar las calles incorporadas al nuevo esquema.

La línea 321, que conecta Capital con 9 de Julio, circulará por Gilberto Sánchez, Diagonal San Martín y Bilbao, antes de reincorporarse a su trayecto regular.

La línea 363 realizará un desvío por La Plata, Calle 12, Santa Fe, Malvinas Argentinas y nuevamente La Plata, desde donde continuará con su recorrido habitual.

En tanto, la línea 345 modificará parcialmente su paso por las calles Independencia y Rawson antes de retomar el itinerario tradicional.

La línea 340 circulará por Juan José Bustos e ingresará por Fray M. Esquiú. Luego retomará Juan José Bustos, continuará por Paula Albarracín de Sarmiento, P. Mario Ianelli y Cabot, y volverá a Juan José Bustos para seguir su recorrido.

Por último, la línea 3, que une Capital con Caucete, pasará por Galvarini, Juan José Bustos, San Luis, Avellaneda, Rioja y Catamarca, para después empalmar con su trazado original.

Desde la Coordinación de RedTulum indicaron que los cambios serán evaluados durante 60 días para medir su impacto en la movilidad y determinar si se mantienen de manera definitiva.

Los usuarios podrán consultar las actualizaciones y el mapa detallado de las paradas a través de la aplicación oficial de RedTulum.