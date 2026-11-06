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Desde este sábado, cambian los recorridos de cinco líneas de colectivos

Los cambios comenzarán a regir el 7 de noviembre y alcanzarán a las líneas 321, 363, 345, 340 y 3. Las modificaciones serán parciales y se evaluarán durante 60 días para definir si quedan de manera definitiva.

Cinco líneas de colectivos de RedTulum modificarán parcialmente sus recorridos desde este sábado 7 de noviembre en San Juan. Los cambios alcanzarán a servicios que conectan Capital con 9 de Julio y Caucete, además de otros trayectos provinciales, y tendrán un período de prueba de 60 días.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de RedTulum, con el objetivo de mejorar la conexión con establecimientos educativos, hospitales, zonas comerciales y centros de servicios esenciales.

Desde el organismo explicaron que los nuevos itinerarios surgieron de un análisis de cobertura territorial, reuniones con las empresas concesionarias y el estudio de reclamos y sugerencias presentados por los pasajeros.

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Los ajustes serán parciales y cada línea retomará su recorrido habitual después de atravesar las calles incorporadas al nuevo esquema.

La línea 321, que conecta Capital con 9 de Julio, circulará por Gilberto Sánchez, Diagonal San Martín y Bilbao, antes de reincorporarse a su trayecto regular.

La línea 363 realizará un desvío por La Plata, Calle 12, Santa Fe, Malvinas Argentinas y nuevamente La Plata, desde donde continuará con su recorrido habitual.

En tanto, la línea 345 modificará parcialmente su paso por las calles Independencia y Rawson antes de retomar el itinerario tradicional.

La línea 340 circulará por Juan José Bustos e ingresará por Fray M. Esquiú. Luego retomará Juan José Bustos, continuará por Paula Albarracín de Sarmiento, P. Mario Ianelli y Cabot, y volverá a Juan José Bustos para seguir su recorrido.

Por último, la línea 3, que une Capital con Caucete, pasará por Galvarini, Juan José Bustos, San Luis, Avellaneda, Rioja y Catamarca, para después empalmar con su trazado original.

Desde la Coordinación de RedTulum indicaron que los cambios serán evaluados durante 60 días para medir su impacto en la movilidad y determinar si se mantienen de manera definitiva.

Los usuarios podrán consultar las actualizaciones y el mapa detallado de las paradas a través de la aplicación oficial de RedTulum.

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