"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > fútbol

El fútbol santaluceño despidió a Gonzalo Carrizo con profundo dolor

La Liga de Santa Lucía comunicó el fallecimiento del jugador y expresó su acompañamiento a la familia, amigos y compañeros del Club Nacional. La entidad lo despidió como una joven promesa del fútbol departamental.

El fútbol de Santa Lucía atraviesa un momento de dolor por la muerte de Gonzalo Carrizo, un joven futbolista vinculado al Club Nacional. La Liga departamental comunicó su fallecimiento a través de una publicación en la que expresó sus condolencias y acompañó a sus familiares, amigos y compañeros.

“Desde la Liga de Santa Lucía, despedimos con inmensa tristeza a Gonzalo, joven promesa de nuestro fútbol santaluceño”, manifestó la entidad en el mensaje, que estuvo acompañado por una fotografía del jugador.

La organización también dedicó unas palabras al entorno del futbolista y al club en el que estaba vinculado.

Te puede interesar...

“Acompañamos con el corazón a su familia, amigos y a todo el Club Nacional en este momento tan difícil”, expresó la Liga.

La publicación cerró con una breve despedida: “Descansa en paz, Gonzalo”.

Temas

Te puede interesar