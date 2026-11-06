El fútbol de Santa Lucía atraviesa un momento de dolor por la muerte de Gonzalo Carrizo, un joven futbolista vinculado al Club Nacional. La Liga departamental comunicó su fallecimiento a través de una publicación en la que expresó sus condolencias y acompañó a sus familiares, amigos y compañeros.
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El fútbol santaluceño despidió a Gonzalo Carrizo con profundo dolor
La Liga de Santa Lucía comunicó el fallecimiento del jugador y expresó su acompañamiento a la familia, amigos y compañeros del Club Nacional. La entidad lo despidió como una joven promesa del fútbol departamental.