León XIV ya está en Uruguay y recordó el viaje que Francisco no pudo hacer

Como parte del recibimiento, parroquias y capillas de Uruguay hicieron sonar sus campanas durante cinco minutos, en una señal de bienvenida, alegría y comunión.

La visita de León XIV representa el regreso de un pontífice a Uruguay después de 38 años. Las últimas visitas habían sido las de san Juan Pablo II, en 1987 y 1988.

Antes de iniciar el viaje, el Papa expresó su alegría por cumplir una visita que su antecesor no pudo concretar.

“Vengo con alegría a cumplir el viaje que Francisco no pudo”, dijo durante el vuelo que lo trasladó a Sudamérica.

La gira continuará por Argentina y Perú, en un recorrido que tendrá encuentros religiosos y actividades en distintos puntos de la región.