El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay y comenzó su gira de 11 días por Sudamérica, que también incluirá Argentina y Perú. El Sumo Pontífice aterrizó en Montevideo y fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en la pista del aeropuerto, junto a funcionarios del Gobierno y el cardenal Daniel Sturla.
León XIV ya está en Uruguay y recordó el viaje que Francisco no pudo hacer
El presidente Yamandú Orsi lo recibió en el aeropuerto de Montevideo. Es la primera visita de un Papa a territorio uruguayo en 38 años y crece la expectativa por su llegada a la Argentina.