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León XIV ya está en Uruguay y recordó el viaje que Francisco no pudo hacer

El presidente Yamandú Orsi lo recibió en el aeropuerto de Montevideo. Es la primera visita de un Papa a territorio uruguayo en 38 años y crece la expectativa por su llegada a la Argentina.

El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay y comenzó su gira de 11 días por Sudamérica, que también incluirá Argentina y Perú. El Sumo Pontífice aterrizó en Montevideo y fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en la pista del aeropuerto, junto a funcionarios del Gobierno y el cardenal Daniel Sturla.

La llegada marcó el inicio de una visita que se extenderá hasta el 8 de noviembre y que tendrá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. La gira también genera expectativa por la próxima visita del Papa a la Argentina.

A las 18:15, León XIV tiene previsto reunirse con Orsi en el Edificio José Artigas, sede del Ejecutivo uruguayo. Luego, a las 19:10, encabezará la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago, donde se espera que pronuncie su primera homilía en el país.

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Como parte del recibimiento, parroquias y capillas de Uruguay hicieron sonar sus campanas durante cinco minutos, en una señal de bienvenida, alegría y comunión.

La visita de León XIV representa el regreso de un pontífice a Uruguay después de 38 años. Las últimas visitas habían sido las de san Juan Pablo II, en 1987 y 1988.

Antes de iniciar el viaje, el Papa expresó su alegría por cumplir una visita que su antecesor no pudo concretar.

“Vengo con alegría a cumplir el viaje que Francisco no pudo”, dijo durante el vuelo que lo trasladó a Sudamérica.

La gira continuará por Argentina y Perú, en un recorrido que tendrá encuentros religiosos y actividades en distintos puntos de la región.

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