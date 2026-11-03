"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Milei

El Rey Felipe VI recibirá a seis presidentes pero excluyó a Javier Milei

El monarca mantendrá reuniones bilaterales con la mayoría de los mandatarios que asisten a la cumbre iberoamericana, pero no incluyó al argentino, que apuntará contra Pedro Sánchez.

El presidente Javier Milei no será recibido esta semana por el Rey Felipe VI en el marco de su viaje por España a raíz de su presencia en la Cumbre Iberoamericana. El mandatario argentino tampoco pudo ver al monarca en su reciente gira en octubre en Madrid, tal como ocurrió en el resto de sus anteriores viajes al país europeo.

El líder libertario había manifestado su deseo de reunirse con el rey, aunque reconoció dificultades entre las agendas.

Sin embargo, Felipe VI mantendrá distintas bilaterales con seis mandatarios extranjeros en estos días, entre ellos con el presidente de Chile, José Antonio Kast; al de Honduras, Nasry Asfura; al de Guatemala, Bernardo Arévalo; a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; al mandatario de Paraguay, Santiago Peña, y al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Te puede interesar...

A pesar de los distintos encuentros con jefes de Estado, Milei no aparece en el cronograma de audiencias y se vislumbra a partir de las descalificaciones de Milei contra su par Pedro Sánchez. De hecho, el líder libertario se reunirá con el líder de la extrema derecha en España, Santiago Abascal y prevé un nuevo discurso muy crítico contra el partido gobernante.

La agenda de Milei en España

Javier Milei vuelve a España, tras su paso en octubre.

  • El presidente viajará a España este martes por la noche, en una visita que se extenderá hasta el jueves 5 de noviembre y que tendrá como actividad central su participación en la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista en Madrid. Durante su estadía, también mantendrá un encuentro con el titular de VOX, Santiago Abascal. Según el cronograma oficial, el vuelo que trasladará al mandatario y a su comitiva partirá a las 23, en horario argentino.

  • El miércoles, a las 8.30, realizará una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde será recibido por el cónsul de la República Argentina, Luis María Sobrón. Una vez completada esa instancia, la aeronave partirá a las 9 rumbo a Madrid, con arribo previsto para las 13.

  • La agenda oficial contempla para ese mismo miércoles, a las 18.30, una reunión con Santiago Abascal, presidente de VOX, el partido de derecha español.

  • El jueves 5, Milei participará a las 5 de la madrugada, hora argentina, de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará en la Galería de las Colecciones Reales. Se tratará de la principal actividad institucional del viaje.

  • Ese mismo día, a las 17, está prevista la partida del vuelo presidencial ARG-01 de regreso a la Argentina, con una nueva escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, programada para las 20, hora local de Canarias.

  • El arribo del libertario y su comitiva al país está estipulado para el viernes 6 de noviembre a las 7.30.

Temas

Te puede interesar