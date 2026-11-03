El presidente Javier Milei no será recibido esta semana por el Rey Felipe VI en el marco de su viaje por España a raíz de su presencia en la Cumbre Iberoamericana. El mandatario argentino tampoco pudo ver al monarca en su reciente gira en octubre en Madrid, tal como ocurrió en el resto de sus anteriores viajes al país europeo.
El Rey Felipe VI recibirá a seis presidentes pero excluyó a Javier Milei
El monarca mantendrá reuniones bilaterales con la mayoría de los mandatarios que asisten a la cumbre iberoamericana, pero no incluyó al argentino, que apuntará contra Pedro Sánchez.