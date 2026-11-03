El Rey Felipe VI recibirá a seis presidentes pero excluyó a Javier Milei

El líder libertario había manifestado su deseo de reunirse con el rey, aunque reconoció dificultades entre las agendas.

Sin embargo, Felipe VI mantendrá distintas bilaterales con seis mandatarios extranjeros en estos días, entre ellos con el presidente de Chile, José Antonio Kast; al de Honduras, Nasry Asfura; al de Guatemala, Bernardo Arévalo; a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; al mandatario de Paraguay, Santiago Peña, y al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.