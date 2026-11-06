Las frases que dejó León XIV en su primer discurso en Uruguay

“He aceptado con mucha alegría la amable invitación para visitar esta tierra uruguaya. Deseo hacer llegar mi saludo a todos los uruguayos, donde quiera que se encuentren”, señaló.

El Papa anticipó que durante su estadía buscará acercarse a la historia del país y conocer distintas realidades sociales. En ese recorrido, destacó especialmente a Florida, donde se encuentra el santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

“Deseo poner bajo la protección de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, Patrona del Uruguay, a quienes encontraré en mi camino”, expresó en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La primera intervención de León XIV en Uruguay incluyó referencias a la tradición democrática, la convivencia entre países y la necesidad de proteger a las personas más vulnerables.

El pontífice reconoció la importancia de sostener el diálogo y la negociación frente a las diferencias políticas, y destacó el aporte que Uruguay puede realizar en la región como espacio de encuentro y búsqueda de acuerdos.

También dejó una definición sobre la defensa de la vida y el futuro de la sociedad. “Quien todavía no ha nacido pertenece a la familia humana y al futuro de su pueblo”, sostuvo.

Durante la jornada, el Papa recibió las llaves de Montevideo de manos del intendente Mario Bergara, en el Cabildo de la capital uruguaya.

León XIV también encabezó una celebración en la Catedral Metropolitana junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.

Durante la ceremonia, destacó la tarea de quienes acompañan y ayudan a otras personas, y dejó una frase dirigida especialmente a quienes sostienen ese trabajo a lo largo de los años.

“Qué hermosas son las manos que han envejecido haciendo el bien”, expresó. El pontífice llamó además a permanecer unidos a Jesús frente a las dificultades y sostuvo que “la constancia va dejando una huella”.

La visita continuará por Montevideo, Paysandú y Florida, antes de que León XIV siga su gira sudamericana por Argentina y Perú.