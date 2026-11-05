Milei en la Cumbre Iberoamericana: "El socialismo es fascista en política"

Asimismo, remarcó que las dos visiones “comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”.

Durante su discurso, el mandatario libertario advirtió que “hay regímenes que invocan los derechos humanos mientras se encarcelan disidentes y silencian a la prensa” y consideró que las últimas elecciones en Chile, Colombia y Perú “impulsan una rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso del poder”.

El paso de Javier Milei por la cumbre estuvo marcado por contrastes protocolares: no acudió a la apertura en el Teatro Real ni a la cena de gala en el Palacio Real, pero mantuvo un encuentro con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El reclamo de soberanía por las Islas Malvinas

En otro pasaje de su intervención, el presidente Milei destinó un enfático mensaje a las autoridades del Reino Unido en torno al histórico litigio territorial del Atlántico Sur: “Al gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Londres tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales que con tanta frecuencia recomienda el resto del mundo”.