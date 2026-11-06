El índice de riesgo país de la Argentina, elaborado por JP Morgan alcanzó los 939 puntos básicos y registró su nivel más alto en los últimos 12 meses. Este salto profundizó la racha alcista de las últimas semanas y volvió a encender las alarmas en el equipo económico frente a los compromisos de deuda del próximo año.
El riesgo país alcanzó los 939 puntos y llegó a su nivel más alto en un año
El indicador de JP Morgan revirtió una efímera baja matutina y encendió las alarmas en el equipo económico frente a los compromisos de deuda del próximo año.