El riesgo país alcanzó los 939 puntos y llegó a su nivel más alto en un año

Al cierre de la sesión bursátil, el indicador se instaló en los 939 puntos básicos, lo que representó un incremento diario del 1,5% y un salto semanal cercano al 18,9%. Para encontrar un registro de tensión similar en las planillas del mercado hay que retrotraerse a octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas de ese año.

Cómo operan los bancos y el dólar con cinco días de feriado por delante

En el plano local, la actividad estuvo condicionada por la paralización de la Bolsa de Buenos Aires producto de la celebración del Día del Bancario y a los feriados vinculados con la agenda eclesiástica regional. Por ese motivo, el pulso de los negocios debió leerse exclusivamente a través de los títulos que cotizan en la plaza de Nueva York.

Las caídas de los papeles soberanos alcanzaron tanto a los bonos Bonares como a los Globales, con retrocesos que golpearon a especies de referencia como el AE38D y el GD35D.