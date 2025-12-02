"
LLA empató a Union por la Patria en cantidad de diputados

Hasta ahora, hay 94 diputados dentro de la bancada del peronismo y de La Libertad Avanza. Tras una maniobra del gobernador Jalil

Tres diputados nacionales de Catamarca anunciaron hoy que armarán un bloque propio, por lo que la bancada de Unión por la Patria (UxP) quedó con 94 miembros, misma cantidad que la de La Libertad Avanza que ya está a punto de quedar como primera minoría.

Los legisladores Fernanda Avila, Fernando Monguillot y Sebastían Nóblega conformarán la bancada Elijo Catamarca por orden del gobernador peronista Raúl Jalil. La novedad ya fue comunicada de manera formal por nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El espacio estará tendrá como autoridades a Nóblega como presidente y a Monguillot como secretario, se detalló en la comunicación, en la que además se solicitó que se proceda a su reconocimiento institucional dentro del cuerpo legislativo.

El bloque Elijo Catamarca se suma así a la reconfiguración parlamentaria que se está dando de cara al nuevo período legislativo que se iniciará a partir del 10 de diciembre.

Más temprano, Jalil había dado una señal del movimiento que iba a hacer, ya que no había enviado a sus tres diputados a la reunión del bloque de UxP de este martes de cara a la sesión preparatoria de mañana en la que la Cámara de Diputados definirá a sus autoridades y en la que Martín Menem seguirá al frente del cuerpo.

Hasta ahora hay 94 diputados dentro del bloque del peronismo y 94 en el de La Libertad Avanza (LLA),en medio de la pugna por quedar con la primera minoría, algo clave para poder manejar la mayoría de las comisiones importantes de la Cámara baja.

En ese marco, se prevé muy posible que el oficialismo pueda quedar como la bancada más nutrida sumando otro integrante, o bien con la salida de algún miembro más del bloque de Unión por la Patria. Trascendió que Cristina Kirchner y Sergio Massa vienen haciendo negociaciones para contener a los diputados del bloque y evitar más fugas.

