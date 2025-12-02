LLA empató a Union por la Patria en cantidad de diputados

El bloque Elijo Catamarca se suma así a la reconfiguración parlamentaria que se está dando de cara al nuevo período legislativo que se iniciará a partir del 10 de diciembre.

Más temprano, Jalil había dado una señal del movimiento que iba a hacer, ya que no había enviado a sus tres diputados a la reunión del bloque de UxP de este martes de cara a la sesión preparatoria de mañana en la que la Cámara de Diputados definirá a sus autoridades y en la que Martín Menem seguirá al frente del cuerpo.

Hasta ahora hay 94 diputados dentro del bloque del peronismo y 94 en el de La Libertad Avanza (LLA),en medio de la pugna por quedar con la primera minoría, algo clave para poder manejar la mayoría de las comisiones importantes de la Cámara baja.

En ese marco, se prevé muy posible que el oficialismo pueda quedar como la bancada más nutrida sumando otro integrante, o bien con la salida de algún miembro más del bloque de Unión por la Patria. Trascendió que Cristina Kirchner y Sergio Massa vienen haciendo negociaciones para contener a los diputados del bloque y evitar más fugas.