Los Azules defendió su posición en la audiencia pública por la infraestructura eléctrica

Asimismo, en la audiencia se detallaron tres quiebres sucesivos en la estructura del acto administrativo:
-
El informe técnico del Área de Análisis Regulatorio del ENRE reprodujo lo informado por CAMMESA sin realizar un análisis independiente.
-
El Dictamen Jurídico se autoexcluyó de ponderar cuestiones técnicas o fácticas.
-
El artículo 12 de la resolución aplicó un estándar técnico riguroso para excluir el grupo transformador de la Estación Rodeo, mientras que para el tramo troncal en 500 kV empleó criterios notoriamente más laxos.
Ante esta situación, Los Azules solicitó formalmente al ENRE que ejerza las facultades revocatorias previstas en el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, con el fin de revisar el artículo 9 de la Resolución 79/2026 antes de que el expediente derive en una instancia judicial.
El reclamo por un esquema multiusuario y transparente
Desde la compañía minera aclararon que la postura adoptada no tiene fines obstructivos frente a otros proyectos, sino que promueve un esquema técnico, proporcional y multiusuario que permita compatibilizar las distintas propuestas energéticas de la región. La meta planteada es que la capacidad se asigne en función de la demanda real, liberando el remanente no utilizado y estableciendo revisiones periódicas.
"Defender el acceso abierto y la utilización equitativa de infraestructura estratégica no es una disputa empresarial. Es una cuestión de previsibilidad regulatoria, de respeto por los recursos públicos invertidos y de protección del desarrollo productivo futuro de San Juan", concluyeron desde la empresa, ratificando que continuarán impulsando una solución equilibrada por las vías institucionales correspondientes.