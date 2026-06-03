Los Azules defendió su posición en la audiencia pública por la infraestructura eléctrica

Desde la firma explicaron que Los Azules no se encuentra en una etapa conceptual, sino que cuenta con estudios eléctricos ya presentados ante TRANSENER, la habilitación firme como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) emitida por la Secretaría de Energía, y un cronograma de inversión aprobado por el Estado Nacional. En este escenario, la resolución vigente impacta de manera directa en el acceso a la capacidad de transporte en el corredor troncal indispensable para su puesta en marcha.

Sólidos argumentos técnicos y jurídicos

Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, aportó fundamentos técnicos y jurídicos de peso durante su alocución: "Asignar el noventa por ciento de un setenta y uno por ciento de un número que no fue auditado, bajo una hipótesis que la propia CAMMESA reconoce como simplificada, y por veinticinco años, no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable".