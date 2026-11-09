Rescataron a una perrita abandonada en el Parque y hubo críticas por el operativo

La perrita permaneció durante un día en la dependencia, mientras se esperaba que sus dueños regresaran a buscarla. Finalmente, Castro se hizo cargo de su resguardo y comenzó a difundir el pedido de adopción.

El proteccionista describió que, pese a la reacción que tuvo durante el rescate, la perrita es buena, joven y aparentemente sana. También señaló que está muy asustada y tiene miedo, por lo que necesita una familia que pueda darle tiempo, cuidado y un entorno seguro.

La situación generó cuestionamientos entre proteccionistas por las condiciones del procedimiento. Verónica Cayo criticó el uso de bozales y collares de ahorque y cuestionó que la jefa de la Policía Ecológica, Balmaceda, no permitiera que el animal fuera entregado en tránsito o adoptado mientras se intentaba ubicar a sus responsables.

Ahora, con la perrita bajo su cuidado, Castro busca una familia que pueda brindarle un hogar definitivo. Quienes estén interesados en adoptarla pueden comunicarse únicamente con el proteccionista al 2645088955.