Una perrita fue abandonada atada a un banco del Parque de Mayo, en Capital, y quedó bajo resguardo de la Policía Ecológica. Después de permanecer un día en la base para intentar localizar a sus responsables, el animal quedó a cargo del proteccionista Luciano Castro, quien ahora busca una familia que pueda adoptarla.
Rescataron a una perrita abandonada en el Parque y hubo críticas por el operativo
La Policía Ecológica la rescató tras encontrarla atada a un banco del Parque de Mayo. Luciano Castro quedó a cargo de su cuidado y busca una familia para la perrita, que tiene miedo y necesita un hogar.