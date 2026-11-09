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Rescataron a una perrita abandonada en el Parque y hubo críticas por el operativo

La Policía Ecológica la rescató tras encontrarla atada a un banco del Parque de Mayo. Luciano Castro quedó a cargo de su cuidado y busca una familia para la perrita, que tiene miedo y necesita un hogar.

Una perrita fue abandonada atada a un banco del Parque de Mayo, en Capital, y quedó bajo resguardo de la Policía Ecológica. Después de permanecer un día en la base para intentar localizar a sus responsables, el animal quedó a cargo del proteccionista Luciano Castro, quien ahora busca una familia que pueda adoptarla.

El caso se conoció luego de que Emilia Merino difundiera la situación y pidiera ayuda para identificar a quien la había dejado en el espacio verde. La perrita estaba junto a un juguete y una pechera. La publicación tuvo rápida repercusión y varias personas se ofrecieron a darle un hogar.

Castro explicó que la Policía Ecológica intervino para rescatarla y trasladarla a la base. Según su relato, el animal estaba muy agresivo y no permitía que se acercaran para desatarla del asiento donde había quedado atada. Ante esa situación, los efectivos le colocaron otro bozal y un collar de ahorque para poder llevarla al canil.

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La perrita permaneció durante un día en la dependencia, mientras se esperaba que sus dueños regresaran a buscarla. Finalmente, Castro se hizo cargo de su resguardo y comenzó a difundir el pedido de adopción.

El proteccionista describió que, pese a la reacción que tuvo durante el rescate, la perrita es buena, joven y aparentemente sana. También señaló que está muy asustada y tiene miedo, por lo que necesita una familia que pueda darle tiempo, cuidado y un entorno seguro.

La situación generó cuestionamientos entre proteccionistas por las condiciones del procedimiento. Verónica Cayo criticó el uso de bozales y collares de ahorque y cuestionó que la jefa de la Policía Ecológica, Balmaceda, no permitiera que el animal fuera entregado en tránsito o adoptado mientras se intentaba ubicar a sus responsables.

Ahora, con la perrita bajo su cuidado, Castro busca una familia que pueda brindarle un hogar definitivo. Quienes estén interesados en adoptarla pueden comunicarse únicamente con el proteccionista al 2645088955.

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