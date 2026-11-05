Uriel cumpliría 18 años y su familia volvió a reclamar justicia por el crimen

Uriel tenía 17 años cuando fue apuñalado durante una pelea ocurrida en la madrugada del 21 de septiembre, a la salida de un festejo privado por el Día del Estudiante en Médano de Oro, Pocito.

El episodio se produjo en inmediaciones de calle Alfonso XIII y calle 14, donde se enfrentaron varios jóvenes y se utilizaron armas blancas. Uriel fue trasladado al Hospital Rawson, pero murió horas después. Su hermano mellizo, Uziel, también sufrió heridas de arma blanca en el tórax y el brazo izquierdo y necesitó atención médica.

La muerte del adolescente provocó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y compañeros, que realizaron distintas manifestaciones para reclamar el esclarecimiento del caso.

Un adolescente detenido y otro liberado

La investigación está a cargo de la jueza de Menores María Julia Camus, quien tomó declaraciones, incorporó videos de la agresión y ordenó pericias informáticas sobre las imágenes para reconstruir lo ocurrido.

En un primer momento, un adolescente de 16 años se entregó y quedó detenido. La familia de Uriel manifestó entonces que no consideraba que fuera el autor del ataque mortal. Sin embargo, con el avance de la investigación, ese joven se convirtió en el principal señalado por los familiares.

Días después fue detenido un segundo adolescente. Tras analizar nuevas imágenes, la jueza dispuso su liberación al considerar que en los registros examinados no se lo observaba con un arma blanca ni atacando a Uriel o a su hermano. El joven recuperó la libertad, aunque todavía resta que se confirme su sobreseimiento definitivo.

Las pericias y el reclamo por la calificación del caso

En las últimas semanas, la investigación avanzó con pericias sobre los cuchillos que habrían sido utilizados durante la pelea. Los estudios buscan determinar si se empleó una o más armas blancas y aportar elementos para reconstruir la mecánica del ataque.

También se obtuvo una muestra de ADN del adolescente de 16 años que permanece detenido y a quien la familia señala como responsable de la muerte de Uriel. Uziel fue convocado al Complejo Científico Forense para la extracción de una muestra genética.

Uno de los principales planteos de los familiares apunta a la calificación legal de la causa. Actualmente, el hecho se investiga como homicidio en riña, pero buscan que sea recaratulado como homicidio simple, con el objetivo de que se establezca la responsabilidad individual de quien habría cometido el ataque fatal.

El reclamo también llegó a la Legislatura provincial. Durante los primeros días de octubre, familiares de Uriel presentaron un petitorio para solicitar cambios en el procedimiento penal aplicado a adolescentes acusados de cometer delitos.

Mientras esperan los resultados de las pericias y nuevas definiciones judiciales, la familia volvió a recordar a Uriel en una fecha que debía ser de celebración. El joven cumpliría 18 años este jueves, a menos de dos meses de la pelea que terminó con su vida.