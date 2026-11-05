Cumplir 70 años y tener 10 de aportes, la alternativa para acceder a una jubilación

La prestación está dirigida a quienes tuvieron una trayectoria laboral que no les permitió completar los 30 años exigidos para la jubilación ordinaria. Los aportes pueden corresponder a períodos de trabajo en relación de dependencia.

El haber mensual equivale al 70% de la jubilación mínima, al que se suman los aumentos y bonos que correspondan según las disposiciones vigentes.

Además, el beneficio contempla la posibilidad de que, ante el fallecimiento del titular, el cónyuge o conviviente pueda acceder a una pensión derivada, siempre que reúna los requisitos legales.

La alternativa para quienes tienen 65 años

Quienes llegaron a los 65 años sin completar los 30 años de aportes y tampoco reúnen las condiciones para acceder a la Prestación por Edad Avanzada pueden consultar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Esta prestación está destinada a hombres y mujeres de 65 años o más, no exige un mínimo de aportes previos y equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio.

La PUAM también brinda cobertura de obra social a través de PAMI. A diferencia de la jubilación ordinaria, no genera derecho a una pensión por viudez.

Las dos prestaciones forman parte de las alternativas previsionales para adultos mayores que no pudieron completar una trayectoria laboral formal con los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.