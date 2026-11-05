Detectaron insumos médicos vencidos y etiquetas falsificadas en una firma sanjuanina

La firma cuenta con habilitación del Ministerio de Salud provincial para comercializar insumos médicos descartables desde diciembre de 2024. Durante la inspección, los agentes solicitaron documentación que respaldara la adquisición de los productos, pero la empresa no presentó las facturas correspondientes.

Detectaron sistemas de aspiración vencidos y adulterados

Uno de los productos observados fue un sistema de aspiración cerrado endotraqueal para adultos, de la marca VITAL-CATH. Los inspectores encontraron 15 unidades y advirtieron que las bolsas internas tenían una etiqueta adicional con la inscripción KIMS - EO, sin información del importador ni del registro sanitario correspondiente.

Ante las irregularidades, retiraron una unidad para analizarla y dispusieron la inmovilización de las otras 14 dentro del establecimiento.

La Anmat consultó a DCD Products SRL, responsable del registro e importación del producto. Su director técnico confirmó que el lote había sido distribuido legalmente, pero que su vigencia había finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Además, identificó diferencias entre el envase inspeccionado y la presentación original. Según la documentación oficial, la unidad había sido adulterada mediante la incorporación de un rótulo ajeno al producto.

Encontraron 56 etiquetas falsificadas para camisolines

La inspección también detectó irregularidades en productos identificados como DIMEX, una marca de indumentaria médica descartable.

En el depósito de Insumed encontraron dos planchas con un total de 56 etiquetas destinadas a camisolines de un solo uso. Los rótulos tenían el mismo número de lote, pero diferentes fechas de vencimiento.

Para verificar su autenticidad, los inspectores consultaron a Cinmor SRL, titular del registro sanitario consignado en las etiquetas. La directora técnica informó que eran falsificadas y que el número de registro correspondía a barbijos, no a camisolines.

También señaló diferencias en las dimensiones, la tipografía y la dirección de la empresa impresa en los rótulos. Cinmor aseguró que no había fabricado ni comercializado camisolines con ese número de lote.

Durante el procedimiento no encontraron camisolines que llevaran colocadas las etiquetas cuestionadas. Sin embargo, la Anmat no descartó que pudieran existir productos con esas identificaciones en el mercado.

Qué productos quedaron prohibidos

La disposición alcanza a los sistemas de aspiración VITAL-CATH, referencia 62140M, lote 20120101, cuya bolsa interna presente el rótulo KIMS - EO sin los datos sanitarios correspondientes.

También incluye los productos DIMEX identificados como camisolín de único uso, presentación de diez unidades, lote 0109POL16 y registro PM 2289-3.

La prohibición se limita a esos productos y presentaciones. No implica que todos los insumos de las marcas VITAL-CATH y DIMEX estén alcanzados por la medida.

La Anmat dispuso además dar intervención a su Dirección de Asuntos Jurídicos para evaluar la presentación de una denuncia penal. La decisión no implica que exista una condena ni una responsabilidad penal determinada.

La medida deberá comunicarse a las autoridades sanitarias provinciales y a los organismos competentes. La documentación oficial no confirma que los insumos cuestionados hayan sido utilizados en hospitales o centros de salud de San Juan.