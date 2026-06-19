La revancha de Ravier: de blanco de las críticas a voz oficial del Gobierno

La designación ocurre en un contexto complejo para Adorni, cuya situación judicial había comenzado a interferir en la estrategia comunicacional del Ejecutivo.

En la Casa Rosada entendían que cada aparición pública del jefe de Gabinete terminaba desplazando los temas que el Gobierno buscaba instalar hacia preguntas vinculadas a las investigaciones que lo involucran.

Por eso, la llegada de Ravier aparece como una forma de descomprimir ese escenario y permitir que la comunicación oficial tenga un portavoz cuya figura no esté atravesada por controversias judiciales.

Quién es Adrián Ravier

Ravier, de 47 años, es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y uno de los principales referentes argentinos de la Escuela Austríaca, la corriente económica que inspira buena parte del pensamiento de Milei.

Durante años desarrolló una extensa carrera académica como docente e investigador, además de desempeñarse como director académico de la Fundación Faro, uno de los principales centros de formación liberal vinculados al oficialismo.

Su vínculo con Milei es anterior a la actividad política. Ambos compartieron debates económicos, espacios académicos y hasta escribieron juntos el libro "La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek". La confianza personal y la coincidencia ideológica aparecen como factores centrales detrás de su desembarco en la Casa Rosada.

Dentro del oficialismo destacan que Ravier tiene un estilo muy distinto al de su antecesor.

Mientras Adorni construyó su perfil a partir de la confrontación pública y los cruces permanentes con dirigentes opositores y periodistas, el nuevo portavoz es definido como un académico de perfil bajo, más acostumbrado a las aulas y a la investigación que a la exposición mediática. Ese cambio de tono parece ser parte de la apuesta presidencial para una nueva etapa de la gestión.

La designación también reactivó antiguas polémicas.

Apenas se conoció la noticia, dirigentes opositores recordaron una serie de publicaciones realizadas por Milei entre 2018 y 2020, cuando mantenía fuertes enfrentamientos públicos con Ravier.

En aquellos intercambios, el entonces economista libertario cuestionaba duramente a quien hoy eligió como vocero, llegando a criticar su nivel académico y sus posiciones económicas.

Con el paso de los años, sin embargo, la relación cambió. Ambos reconstruyeron el vínculo, profundizaron su trabajo conjunto y terminaron consolidando una cercanía política e intelectual que hoy se traduce en un lugar clave dentro del Gobierno nacional.

Un movimiento con impacto interno

La llegada de Ravier también tiene lectura dentro de la interna libertaria. El economista es considerado parte del núcleo histórico de dirigentes liberales que rodean a Milei desde antes de la creación de La Libertad Avanza y mantiene buena relación con sectores cercanos a Santiago Caputo y al entorno presidencial.

Además, para asumir como portavoz deberá dejar su banca de diputado nacional, que será ocupada por Marcelo Matzkin, dirigente identificado con el sector político de Patricia Bullrich.

Así, detrás del nombramiento de un nuevo vocero, la Casa Rosada ejecutó un movimiento que reordena la comunicación oficial, redistribuye poder interno y vuelve a mostrar que las decisiones estratégicas continúan pasando directamente por el despacho presidencial.