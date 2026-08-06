Juicio por Loan: los perros detectaron el olor del niño en los autos de Caillava y Pérez

Para el cotejo, se utilizaron muestras de otros niños del mismo sexo y edad similar para garantizar la precisión, ya que cada persona posee una huella química de olor única. El perito fue contundente: "No existen dudas de que dentro de los dos vehículos los perros detectaron el olor de Loan".

Los vehículos bajo la lupa

El perito precisó qué animales realizaron las marcaciones en cada vehículo:

Ford Ka: las perras Cala y Dina (de la Policía de Salta) marcaron positivamente el rastro de Loan en este auto, que el matrimonio utilizó para viajar a Corrientes y Chaco el día posterior a la desaparición.

Ford Ranger: en la camioneta usada para asistir al almuerzo en la casa de la abuela Catalina, el reconocimiento fue validado por los canes Cala y Arandú (este último de la Policía de Corrientes).

Pese a la contundencia del hallazgo, Rosillo aclaró una limitación técnica: "Lo que no podemos precisar con la pericia es cómo llegó el olor de Loan allí". Ante la consulta de la defensa sobre una posible transferencia accidental (por ejemplo, si alguien que alzó al niño luego subió al auto), el experto señaló que la transferencia de células de persona a persona es "muy débil".

Cruces y cuestionamientos

La jornada no estuvo exenta de tensión. El abogado defensor Ernesto González intentó señalar contradicciones en el comportamiento de los perros, a lo que Rosillo respondió con solvencia explicando la "marcación pasiva" (cuando el perro se sienta o se detiene ante el objetivo).

Asimismo, el perito lanzó una dura crítica hacia un procedimiento previo realizado por una guía de Paso de los Libres en el auto de otros imputados (Ramírez y Millapi), calificándolo de falto de técnica y con una "alta inducción" al animal.

Otros testimonios de la jornada

Además de la pericia forense, el tribunal escuchó a miembros de las fuerzas de seguridad:

Silvio Acuña (Policía de Corrientes): recordó la falsa alarma del 14 de junio de 2024, cuando por radio se informó erróneamente que el niño había sido localizado.

Waldir Reinaldo Nake (Jefe de Prefectura Goya): confirmó que se enteró del caso recién el viernes 14 con el Alerta Sofía y que debieron custodiar el hotel de los testigos ante posibles intentos de linchamiento.

Para la próxima semana se espera la declaración de Nicolás Gabriel Soria, conocido como "El Americano", cuya comparecencia como imputado fue postergada a pedido de su defensa.