"Antes de entrar se persignó": el relato de una de las mujeres a las que les robaron

Un insólito detalle registrado por las cámaras de seguridad marcó el violento asalto ocurrido durante la madrugada de este jueves en Villa América, Capital. Según el relato de Juana Bonanno, una de las víctimas, uno de los delincuentes se persignó frente a la puerta de la vivienda segundos antes de forzar el ingreso con una barreta.