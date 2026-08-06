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"Antes de entrar se persignó": el relato de una de las mujeres a las que les robaron

Juana Bonanno contó en Canal 8 la pesadilla que vivió junto a su madre en Villa América. Tres delincuentes reventaron la puerta con una barreta, las ataron con precintos y las golpearon para llevarse pesos y dólares.

Un insólito detalle registrado por las cámaras de seguridad marcó el violento asalto ocurrido durante la madrugada de este jueves en Villa América, Capital. Según el relato de Juana Bonanno, una de las víctimas, uno de los delincuentes se persignó frente a la puerta de la vivienda segundos antes de forzar el ingreso con una barreta.

Juana y su madre se encontraban descansando cuando escucharon un fuerte estruendo. Tres hombres jóvenes con los rostros cubiertos rompieron la cerradura de la puerta principal que da al comedor y caminaron directo hacia los dormitorios.

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Una vez adentro, los asaltantes redujeron a ambas mujeres atándoles las manos con precintos y le propinaron un fuerte golpe en la cabeza a una de ellas para exigir dinero. La banda logró apoderarse de un botín cercano a los 50 millones de pesos, entre moneda nacional y dólares, para luego darse a la fuga.

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