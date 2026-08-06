San Juan fortalece la protección de la infancia con un acuerdo estratégico junto a Unicef

A su vez, los intendentes que estuvieron presentes firmaron la adhesión formal al programa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia).

Este paso consolida el trabajo iniciado en abril de este año, cuando los mismos jefes comunales del Gran San Juan dieron un paso clave en materia de políticas públicas para la protección de la infancia y la adolescencia, con la conformación del Consejo Metropolitano por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, una iniciativa impulsada por UNICEF y la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los acuerdos suscriptos permitirán implementar una agenda de trabajo compartida para fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los organismos responsables de las políticas de niñez, y potenciar la ejecución del programa MUNA en los municipios del Gran San Juan.

De esta manera, cada departamento podrá desarrollar acciones concretas enfocadas en la promoción y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, articulando con los distintos niveles del Estado para brindar respuestas integrales a sus problemáticas y necesidades. La decisión del Gobierno provincial es avanzar progresivamente con esta política pública en el resto de los municipios de San Juan.

Como parte de esta estrategia, se trabajará junto a los equipos especializados en niñez y adolescencia, especialmente con aquellos que tendrán a su cargo la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Además, se impulsarán iniciativas vinculadas con la salud mental adolescente, la educación y todas aquellas acciones que contribuyan a consolidar un sistema de protección integral que garantice el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Para el Gobierno de San Juan, garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos saludables, seguros y libres de violencia constituye una prioridad de gestión. La provincia impulsa políticas públicas que promueven el acceso equitativo a servicios integrales de salud, nutrición y bienestar emocional, así como a aprendizajes fundamentales para el desarrollo de habilidades esenciales para la vida.

Desde una mirada integral y articulada con distintos sectores, el objetivo es fortalecer a las familias sanjuaninas, ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones y avanzar de manera sostenida en la reducción de la pobreza infantil.

Estuvieron presentes en el acto presidido por el gobernador Orrego el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; el Jefe de Gabinete a cargo de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Sebastián Medina; el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, Sebastián Waisgrais; el secretario de Legal y Técnica de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Nicolás Sipioni; el director de Asuntos Federales de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Daniel Molina; el consultor y articulador del Área Federal de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Raúl Montalvo; y la oficial de UNICEF Argentina, Fernanda Potenza.