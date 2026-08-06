Yanina Latorre contó qué hizo que Luck Ra tomara la decisión de dejar a La Joaqui: "Ella lo..."

Pero el dato que más llamó la atención fue el supuesto motivo que habría llevado a Luck Ra a ponerle punto final al romance. Siempre según el relato de Latorre, el cantante comenzó a sentir que la relación avanzaba hacia un proyecto de vida para el que todavía no estaba preparado. "Él empezó a ver que ella estaba para casarse y tener hijos. De hecho, ella se compró una casa en la esquina de la suya y eso lo empezó a ahogar", reveló la conductora.

También explicó que, mientras La Joaqui imaginaba un futuro compartido, Luck Ra empezó a sentir que atravesaba otra etapa personal. "Él estaba en Madrid y empezó a sentir que quería salir, pero estando con ella no podía porque daba más para armar una familia. Ella se enamoró locamente porque pensó que él era su último hombre, La Joaqui quería ya establecerse", detalló.

Latorre además aseguró que la decisión no fue fácil para el cantante y que incluso demoró varios días en animarse a comunicarla. "Tardó cuatro días en dejarla en Madrid porque no se animaba, no sabía cómo encararla", sostuvo.

Por último, desmintió que la ruptura haya sido completamente pacífica. Según su versión, la distancia entre ambos se profundizó rápidamente tras la separación. "Ella lo bloqueó de todos lados, estuvieron a los tiros. No fue fácil la separación, ella sufrió y no estaba contenta", aseguró.