El acuerdo con Vicuña llega a Diputados: Orrego pidió apoyo y el Bloquismo marcó su postura

El gobernador remarcó que los fondos estarán destinados principalmente a infraestructura vial, hídrica y de saneamiento, y planteó que el destino de los recursos debería ser un punto central al momento del análisis legislativo.

“Son caminos, son obras hídricas, son obras de saneamiento. ¿Quién podría ir en contra de eso?”, señaló.

El Bloquismo confirmó su acompañamiento

Las declaraciones de Orrego se conocieron luego de que el Bloque Bloquista en la Cámara de Diputados anunciara públicamente su respaldo al acuerdo alcanzado con Vicuña. Los legisladores Luis Rueda, Federico Rizo, Miguel Atampiz y Gustavo Deguer consideraron que el convenio representa una oportunidad para avanzar en obras estratégicas y acompañar el crecimiento económico de la provincia.

Desde el espacio remarcaron que el acuerdo permitirá contar con recursos para proyectos vinculados a agua potable, saneamiento, energía, caminos, viviendas, salud, educación e infraestructura productiva.

Sin embargo, los diputados bloquistas señalaron que el acompañamiento estará acompañado por un pedido de control y transparencia sobre el manejo de los fondos, con mecanismos que permitan garantizar que los recursos se traduzcan en obras concretas.

Además, pusieron el foco en el departamento Iglesia, al considerar que debe tener un rol central dentro de los beneficios que genere el desarrollo del proyecto minero. “Iglesia debe ser protagonista de este desarrollo”, expresaron desde el bloque, al remarcar que los habitantes de esa zona deben recibir mejoras en servicios, infraestructura y oportunidades laborales.

El convenio llegará a Diputados entre viernes y lunes

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín confirmó que el convenio ingresará a la Legislatura entre este viernes y el próximo lunes para comenzar con su tratamiento. Martín calificó el acuerdo como un hecho histórico para San Juan y explicó que será el marco legal que regulará la relación entre el Gobierno provincial y Vicuña durante las etapas de construcción y explotación del proyecto.

Además, adelantó que una de las primeras obras previstas será la intervención sobre la Ruta Nacional 40 Norte, un corredor clave para los departamentos del norte provincial. Según explicó, el proyecto contempla extender la autopista desde el sector de Albardón hasta Villicum y avanzar luego con una ruta moderna hasta San Roque, donde se encuentra la conexión entre las rutas 40 y 150.

El vicegobernador destacó que se trata de una obra largamente esperada por los habitantes del norte sanjuanino y aseguró que tendrá impacto no solo para la minería, sino también para la producción, el turismo y quienes utilizan diariamente ese camino.

Orrego destacó que no es un préstamo

Durante la rueda de prensa, el gobernador también aclaró que el aporte de Vicuña no representa un crédito ni un adelanto de regalías. Según explicó, se trata de un aporte único, no reintegrable y no compensable, por lo que la Provincia no deberá devolverlo ni descontarlo de futuros pagos.

El acuerdo contempla además regalías del 3% sobre la facturación del proyecto y una contribución adicional del 1,5% de las ventas brutas a partir del sexto año de producción.

Orrego sostuvo que estos recursos permitirán preparar a San Juan para el crecimiento que generará la actividad minera y afirmó que la ejecución de nuevas obras tendrá impacto en la generación de empleo directo e indirecto.

Ahora, el convenio deberá ser analizado por los diputados sanjuaninos, en una etapa clave para definir el futuro de uno de los acuerdos económicos más importantes de la provincia.