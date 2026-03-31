La pobreza bajó al 28,2% en 2025 y en San Juan cayó más de 8 puntos

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En paralelo, la indigencia también registró una reducción y se ubicó en 6,3%, lo que representa una baja de 0,6 puntos y cerca de 2 millones de personas en esa condición.

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A nivel local, los datos reflejan una mejora incluso más marcada. En el Gran San Juan, la pobreza cayó del 42,3% en el segundo semestre de 2024 al 34% en el mismo período de 2025, lo que representa una baja de 8,3 puntos.

En cantidad de personas, esto significa que 44.967 sanjuaninos dejaron de estar bajo la línea de pobreza: el número pasó de 235.664 a 190.697.

La indigencia también mostró un descenso significativo. Bajó del 7% al 3,4%, es decir 3,6 puntos menos. En términos absolutos, se redujo en 20.204 personas, pasando de 39.182 a 18.978.

Qué factores explican la baja

El informe y los análisis oficiales apuntan a tres variables principales que influyeron en la reducción de la pobreza:

Desaceleración de la inflación: la caída del ritmo inflacionario redujo el impacto sobre el poder adquisitivo, especialmente en los sectores más vulnerables.

la caída del ritmo inflacionario redujo el impacto sobre el poder adquisitivo, especialmente en los sectores más vulnerables. Refuerzo de ingresos sociales: programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) actuaron como contención, con aumentos por encima de la inflación.

programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) actuaron como contención, con aumentos por encima de la inflación. Menor presión de alimentos: el rubro alimentos mostró una desaceleración relativa, clave para los hogares de menores ingresos.

La reacción del Gobierno

Desde el Gobierno nacional destacaron la baja como resultado del rumbo económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los datos responden al crecimiento, la desinflación y la asistencia directa sin intermediarios.

En la misma línea, el presidente Javier Milei afirmó en redes sociales: “La pobreza sigue bajando. Dato no relato”.