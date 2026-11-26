La agenda presidencial comenzó a las 10.15 con una ceremonia en el Panteón de los Héroes de la Patria. Milei participó de una ofrenda floral junto al canciller paraguayo, Rubén Ramírez, como parte de las actividades protocolares previstas para su estadía en Asunción.

Una recepción con honores

Tras ese primer compromiso, la comitiva argentina se trasladó al Palacio de López para participar de la recepción oficial con honores militares, la interpretación de los himnos nacionales de ambos países y el saludo entre los integrantes de las delegaciones diplomáticas. Una ceremonia que se dio previo al encuentro entre Milei y Alliana -actual presidente del país vecino-.