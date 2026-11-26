La visita oficial de Javier Milei a Paraguay tuvo este jueves su primer capítulo institucional con una reunión bilateral junto a Pedro Alliana en el Palacio de López, sede del Gobierno paraguayo. El encuentro marca el primer contacto presencial entre ambos mandatarios desde la llegada del nuevo presidente al poder, en un escenario de cambios en la conducción política del país vecino.
Milei en Paraguay: su primera visita oficial y la reunión con el nuevo presidente
El mandatario argentino viajó a Asunción para reunirse con Pedro Alliana y cumplir una agenda institucional y empresarial.