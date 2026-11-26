MOMENTO HISTÓRICO

Y un día cambia la historia para volver a ser grandes nuevamente.

VLLC! https://t.co/0rOfOHWTlv pic.twitter.com/0UNaXq1vBY — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, también celebró la aprobación del proyecto y la calificó como "un paso enorme en lo institucional y económico".

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó las restricciones que impone la nueva legislación al Poder Ejecutivo para remover a las autoridades del organismo, así como la prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro.

"Con este cambio, el presidente Javier Milei autorrestringió su poder para remover las autoridades. Veremos si algún republicano lo reconoce", manifestó el funcionario.

Además de establecer un mandato único para la autoridad monetaria, la reforma restringe los mecanismos de financiamiento del Estado mediante la emisión de dinero y fija nuevas reglas para la distribución de las utilidades del organismo.

Un paso enorme en lo institucional y económico. Felicitaciones! https://t.co/wJ3GheEmT1 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 26, 2026

La legislación también busca fortalecer la independencia del Directorio, cuyos integrantes continuarán siendo propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Asimismo, el ministro de Economía ya no podrá participar con voz en las reuniones de ese cuerpo.

Uno de los puntos que generó mayores diferencias durante el tratamiento legislativo fue el mecanismo de remoción de las autoridades del Banco Central. Mientras que el proyecto original exigía una mayoría de dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras, el texto definitivo establece que la destitución requerirá 37 votos en el Senado.

¡Que alegría este paso! Destaco dos cosas. Primero, que con este cambio el presidente @JMilei auto restringió su poder para remover las autoridades. Veremos si algún republicano lo reconoce. Segundo, que se prohiben los adelantos transitorios al Tesoro. Hay más, pero estos… https://t.co/wiP3bYbqFt — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 26, 2026

Ante la falta de votos para insistir con la versión original, el oficialismo decidió aceptar las modificaciones de la Cámara alta y conseguir la sanción definitiva.

La aprobación representó el primer triunfo legislativo del Gobierno en una jornada de sesiones simultáneas en el Congreso, que también incluye el tratamiento de la reforma electoral en el Senado y del Presupuesto 2027 en Diputados.

"Momento histórico. Y un día cambia la historia para volver a ser grandes nuevamente", insistió Milei en las redes sociales.