El primero de esos temas se firmó la semana pasada, tras un trabajoso despacho entre el oficialismo y sus aliados, y en Balcarce 50 calculan una base de entre 37 adhesiones -la mayoría absoluta que requieren este tipo de normativas- y 40 como máximo, por lo que mantienen la calma ante un debate que se prevé extenso.

El texto desactiva las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027 a través de una cláusula transitoria, conserva la Boleta Única de Papel con la opción de "lista completa" y recorta a la mitad los espacios gratuitos de publicidad en medios audiovisuales.

En lo que respecta a ludopatía, la decisión de abordarla se adoptó en una reunión conjunta de las comisiones de Salud, Legislación General, y Justicia y Asuntos Penales, en la que finalmente no se emitió un dictamen con lo cual ese proyecto y uno paralelo sobre combate al juego compulsivo que propone La Libertad Avanza se tratarán "sobre tablas".

El oficialismo aceptó dar el aval al abordaje de ludopatía, luego que muchos dialoguistas le expresaran su deseo de que haya ley contra la adicción que afecta a miles de jóvenes y le adelantaran su exigencia al respecto. También había legisladores violetas que querían sancionar el texto aprobado en la Cámara baja, entre los que figura Luis Juez.

El Senado debate la suspensión de las PASO y la Ley de Prevención de la Ludopatía con el reloj en la espalda

La jefa de la bancada oficialista propuso que se habiliten los dos proyectos sobre tablas para que haya una ley sobre ludopatía y una media sanción que apunta a otorgar herramientas al ENACOM para dar batalla al flagelo del juego ilícito. La exministra explicó en el plenario de comisiones que la idea es que los sitios que reciban una denuncia de un tercero puedan ser bloqueados de manera inmediata y administrativa, en 24 horas. Desde el peronismo, José Mayans aceptó el planteo libertario, pero pidió que primero se trate y vote el texto con luz verde de los diputados.

Si el Senado sanciona sin cambios el texto de Diputados, la iniciativa queda convertida en ley. Si introduce modificaciones, deberá volver a la Cámara baja y, sin incluir en la convocatoria a extraordinarias, perdería estado parlamentario al cerrar el período ordinario, el 30 de noviembre. De llegar nuevamente al otro hemiciclo en diciembre, una eventual insistencia con la redacción original requeriría dos tercios de los votos en Diputados.

La Conferencia Episcopal Argentina exhortó a que los legisladores tomen la decisión sobre la ley "mirando al pueblo" y recordando las palabras del papa León XIV: "Lo primero son las personas y las personas vulnerables... no la economía". "No dejen morir este proyecto de ley, esto no puede esperar más", agregó.

La agenda del día incluye, además de los dos proyectos centrales, acuerdos y pliegos, la prórroga por seis meses del estatuto del periodista, la baja del 50% del IVA para la fécula de mandioca que reclaman los misioneros, la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las pymes -a la que se opondrán los libertarios- y la suba de penas por falsas denuncias que impulsa la radical Carolina Losada. Esta última ya generó repercusiones: al menos una legisladora amenaza con no acompañar la suspensión de las PASO si se mantiene en el recinto. El cierre del plazo anual ordinario en el Parlamento quedó desplazado por el anuncio de un llamado a sesiones extraordinarias durante diciembre.