El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, mantuvo una reunión "con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago", su residencia de Palm Beach, Florida, y aseguró que hablaron sobre la situación del país y Javier Milei.
Lamelas se reunió con Trump y conversó sobre Milei: "En 2027, me gustaría volver a verlos juntos"
Desde Mar-a-Lago, el embajador de EEUU en Argentina contó que charlaron sobre el vínculo bilateral. También afirmó que ambos países todavía tienen una amplia agenda de trabajo por desarrollar.