La Justicia intervino en el escándalo por los audios de Karina Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de difundir la decisión judicial. “La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no de un caso de libertad de expresión”, expresó en redes sociales.

La presentación oficial ante la Justicia Federal apunta a determinar quiénes grabaron y difundieron los audios, y con qué fines. Según el Gobierno, las conversaciones privadas de la secretaria General de la Presidencia y de otros funcionarios fueron manipuladas con la intención de condicionar al Poder Ejecutivo en plena campaña electoral.