San Juan 8 > Información General > Karina Milei

La Justicia intervino en el escándalo por los audios de Karina Milei

La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios de Karina Milei grabados en Casa Rosada, en el marco de la denuncia del Gobierno por una “operación de inteligencia ilegal”.

El juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello ordenó el cese inmediato de la publicación de los audios grabados a Karina Milei en Casa Rosada, medida que abarca medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales. La resolución llegó tras la denuncia presentada por el Gobierno nacional, que calificó la filtración como una “operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de difundir la decisión judicial. “La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no de un caso de libertad de expresión”, expresó en redes sociales.

image

La presentación oficial ante la Justicia Federal apunta a determinar quiénes grabaron y difundieron los audios, y con qué fines. Según el Gobierno, las conversaciones privadas de la secretaria General de la Presidencia y de otros funcionarios fueron manipuladas con la intención de condicionar al Poder Ejecutivo en plena campaña electoral.

Adorni aseguró que “no fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”. En Casa Rosada admiten preocupación por la existencia de más audios que podrían salir a la luz, incluso de ministros, aunque remarcan que el verdadero problema es la facilidad con la que se lograron registrar las conversaciones dentro de la sede de Gobierno.

Con esta medida cautelar, la Justicia dispuso que los audios no puedan difundirse ni en formato escrito ni audiovisual, en ningún soporte digital ni medio de comunicación.

