El juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello ordenó el cese inmediato de la publicación de los audios grabados a Karina Milei en Casa Rosada, medida que abarca medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales. La resolución llegó tras la denuncia presentada por el Gobierno nacional, que calificó la filtración como una “operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar.
La Justicia intervino en el escándalo por los audios de Karina Milei
