Adolescente que desapareció en Córdoba: dónde estuvo y cómo la encontraron

Embed - ENCONTRARON "SANA Y SALVA" A L., LA ADOLESCENTE QUE ERA BUSCADA EN CÓRDOBA

La adolescente fue encontrada junto a un joven de entre 17 y 18 años. La principal hipótesis es que se ausentó por decisión propia para encontrarse con quien tendría un vínculo afectivo. Durante todo ese tiempo mantuvo apagado su teléfono celular, cerró sus redes sociales y no tuvo comunicación con ningún integrante de su familia.

El muchacho había mantenido contacto con los investigadores hasta la mañana de este martes. Sin embargo, en un momento dejó de estar localizable y tampoco pudo ser contactado por teléfono. Esa situación llevó a los investigadores a reforzar la hipótesis de que ambos se encontraban juntos.

A partir de esa pista, la búsqueda se concentró en reconstruir los posibles movimientos del adolescente. Finalmente, la Policía logró ubicarlos en un lugar cercano al centro de Jesús María, donde permanecían resguardados. Según la información difundida por Prosperi, el joven habría salido de su casa llevando únicamente una frazada para protegerse del frío.

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El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó más temprano que la adolescente fue hallada en buen estado de salud y señaló que no existieron indicios de secuestro ni de participación de personas mayores de edad en el hecho. También precisó que la joven fue trasladada al hospital para ser sometida a controles médicos de rutina.

Tras ser examinada por los profesionales de la salud, la adolescente fue reunida con su madre, poniendo fin a horas de angustia para su familia y para toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María, que siguió de cerca el operativo de búsqueda.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Jesús María, que deberá determinar las circunstancias precisas de la desaparición y del hallazgo.