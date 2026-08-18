La inflación mayorista fue de 0,8% en julio y Milei lo celebró: "Al final empezó con cero"

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumula ahora tres meses consecutivos de desaceleración. En julio aumentó 0,8%, luego del 1,1% registrado en junio, el 2,5% de mayo y el 5,2% de abril.

El dato de julio estuvo explicado principalmente por una suba del 0,8% en los productos nacionales, mientras que los productos importados aumentaron 0,5%. En los últimos 12 meses, los precios mayoristas acumularon una variación del 31,1%, mientras que en lo que va del año el incremento llegó al 16,6%.

Dentro de la medición interanual, los productos primarios registraron una suba del 38,6%, mientras que los productos manufacturados aumentaron 29,5%.La energía eléctrica tuvo una variación del 45% y los productos importados, del 21,3%

El dato mayorista se ubica por debajo de la inflación minorista acumulada en el año, que hasta julio alcanzó el 19,3%.

De todos modos, ambos indicadores no miden exactamente lo mismo: el índice mayorista contempla exclusivamente bienes y refleja los precios en distintas etapas de comercialización, mientras que el IPC mide el costo de una canasta de bienes y servicios que consumen los hogares.

Con el dato de julio, el Gobierno busca consolidar la señal de desaceleración de los precios mayoristas, mientras espera que esa tendencia continúe trasladándose al resto de la economía.