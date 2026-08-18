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Iglesia va por la recuperación ante Albardón-Angaco en la Copa País

La Liga Albardón-Angaco recibe este miércoles a la Liga Iglesiana por la segunda fecha de la Copa País. El encuentro se juega desde las 16.15 en Campo Afuera, con los locales buscando repetir el protagonismo de la edición anterior.

El fútbol de los departamentos vuelve a tener protagonismo este miércoles con una nueva fecha de la Copa País, el certamen organizado por el Consejo Federal de AFA. Desde las 16.15, en el Polideportivo de Campo Afuera, la Liga Albardón-Angaco recibe a la Liga Iglesiana por la segunda jornada de la competencia.

El equipo albardonero llega con el antecedente de haber sido campeón de la Zona San Juan en la primera edición de la Copa País, disputada en 2025. Para esta temporada, decidió mantener buena parte de aquella base y continúa bajo la conducción de Ricardo Molina.

Iglesia necesita sumar

Para la Liga Iglesiana, el partido aparece como una oportunidad importante para recuperarse. En la primera fecha cayó 3-1 ante la Liga Sanjuanina, en condición de local, y necesita sumar para mantenerse con posibilidades en una zona que se disputa a dos ruedas.

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El seleccionado capitalino, en tanto, tendrá fecha libre durante esta jornada.

Con el panorama abierto, Albardón-Angaco parte como favorito por su antecedente y la localía, aunque Iglesia llega obligado a buscar un buen resultado para no quedar relegado en la pelea por la clasificación.

Un nuevo camino hacia Mendoza

La Copa País contempla una primera etapa entre las ligas de cada provincia. En el caso de San Juan, los equipos que logren avanzar deberán enfrentarse posteriormente con los clasificados de Mendoza, en las siguientes instancias del torneo.

El encuentro de este miércoles tendrá como árbitro principal a Facundo Carmona, de Sarmiento. La entrada general tendrá un valor de $6.000.

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