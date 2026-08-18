El fútbol de los departamentos vuelve a tener protagonismo este miércoles con una nueva fecha de la Copa País, el certamen organizado por el Consejo Federal de AFA. Desde las 16.15, en el Polideportivo de Campo Afuera, la Liga Albardón-Angaco recibe a la Liga Iglesiana por la segunda jornada de la competencia.
Iglesia va por la recuperación ante Albardón-Angaco en la Copa País
La Liga Albardón-Angaco recibe este miércoles a la Liga Iglesiana por la segunda fecha de la Copa País. El encuentro se juega desde las 16.15 en Campo Afuera, con los locales buscando repetir el protagonismo de la edición anterior.