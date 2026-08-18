Iglesia va por la recuperación ante Albardón-Angaco en la Copa País

El seleccionado capitalino, en tanto, tendrá fecha libre durante esta jornada.

Con el panorama abierto, Albardón-Angaco parte como favorito por su antecedente y la localía, aunque Iglesia llega obligado a buscar un buen resultado para no quedar relegado en la pelea por la clasificación.

Un nuevo camino hacia Mendoza

La Copa País contempla una primera etapa entre las ligas de cada provincia. En el caso de San Juan, los equipos que logren avanzar deberán enfrentarse posteriormente con los clasificados de Mendoza, en las siguientes instancias del torneo.

El encuentro de este miércoles tendrá como árbitro principal a Facundo Carmona, de Sarmiento. La entrada general tendrá un valor de $6.000.