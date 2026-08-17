Milei encabezó el acto de homenaje a San Martín: "Quieren que vuelva el pasado"

Milei también conectó el legado de San Martín con su gestión libertaria: “La gesta sanmartiniana es una fuente de inspiración para todo mi gobierno”, dijo el mandatario, y agregó: “Los enemigos de la libertad existen y no descansan”.

“Hoy tenemos que tener la libertad entre ceja y ceja”, señaló el Presidente, y apuntó a a que “hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto externos como internos”. En ese sentido defendió el rearme de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. “Defender la libertad argentina es oponerse a los criminales”, afirmó.

“Los enemigos de la libertad existen y no descansan; nunca faltan quienes quieran romper el delicado tejido de la libertad, la libertad de la patria es un producto de un esfuerzo constante”, aseguró. Sostuvo: “Para poder pararnos firmemente en el concierto de las naciones y defender nuestros intereses necesitamos unas Fuerzas Armadas equipadas y bien formadas”.

En esa línea, planteó como objetivos “retomar la protección de nuestras fronteras”, “elegir bien nuestras alianzas geopolíticas” y “luchar contra todas las formas de terrorismo”. Y sobre las fuerzas de seguridad, dijo que un “pueblo libre” necesita “policías capaces, entrenados y vigilantes”.

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Sobre la figura de San Martín, Milei apuntó que “no tenía un afán de poder vacío, sino que tenía una visión inalterable de libertad y justicia”. Y buscó poner el foco en un costado que llamó “no tan raso”: “San Martín murió ignorado por el país al que le dio todo. No tuvo un gobierno que lo homenajeara en vida, sino que tan solo tuvo el silencio. Recién décadas después, la Argentina aprendió a hacerle justicia a su nombre. Eso debería interpelarnos hoy”.

Entonces ahí conectó el legado del prócer con las banderas de la gestión actual: “El precio de la libertad es la eterna vigilancia, y haberla desoído nos ha costado demasiado caro por demasiado tiempo, porque la libertad no es el estado natural de las sociedades; la libertad es un derecho, pero debe ser conquistada y defendida de quienes se oponen a él”. El Presidente también unió el concepto de libertad con los resultados económicos de su gestión: “Nuestra misión hoy es también proveer a nuestra ciudadanía de la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar”.