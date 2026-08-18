Quiénes eran las hermanas de 19 y 20 años que murieron en un siniestro en Mendoza

Su hermana mayor, Juana, murió antes. A las 17.44, el mismo centro de salud había informado que había sufrido un paro cardiorrespiratorio y que no había podido recuperarse.

Las hermanas vivían en la localidad de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, aunque eran de Carrodilla. Sus vidas estaban atravesadas por los estudios y sus proyectos a futuro.

Juana estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de Mendoza, mientras que Rosario cursaba el preuniversitario de Medicina.

El accidente que terminó en tragedia

Las jóvenes viajaban en una Volkswagen T-Cross junto a su tío Martín Omar Tillar, quien conducía el vehículo; la pareja de él, Florencia Bettalemmi, de 42 años; y Ariadna Tillar, de 54, hermana del conductor.

Según el relato de una testigo, Tillar intentó adelantar a otro vehículo que circulaba por la misma ruta y, durante esa maniobra, terminó chocando de frente contra el Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau.

El impacto ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo y dejó heridas de extrema gravedad a varias de las personas involucradas.

Oscar Fernández Mercau, de 48 años, fue retirado de su vehículo en estado crítico. El árbitro, conocido como “Chacha” y oriundo de Tres Porteñas, San Martín, fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado hacia el Hospital Central, pero murió durante el trayecto.

Fernández era reconocido dentro del ambiente del fútbol amateur mendocino y dirigía partidos en la zona Este de Maipú y localidades cercanas. Incluso había dirigido un encuentro durante las horas previas al accidente.

En cuanto a las hermanas Masó, Rosario fue trasladada inicialmente al Hospital Perrupato de San Martín y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada al Hospital Central a bordo del helicóptero Halcón III. Juana, en tanto, fue llevada en ambulancia hasta el mismo centro asistencial.

Ambas quedaron internadas en terapia intensiva, pero no lograron recuperarse.