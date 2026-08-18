En vivo: Boca goleó 4-0 a Deportivo Recoleta y se aseguró el pase a cuartos

EL GOL DE VILLA PARA EL 0-2 DE BOCA CONTRA RECOLETA. pic.twitter.com/6bi8ShKido — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) August 18, 2026

30 MINUTOS: ¡Gooooool! Recoleta 0, Boca Juniors 1. Santiago Ascacíbar (Boca Juniors) remate de cabeza desde el centro del área por el sector derecho del arco.

EL GOL DE SANTIAGO ASCACÍBAR para llegar a OCHO GOLES en 2026 y ser el GOLEADOR de #BOCA, para el 1-0 ante Recoleta en Paraguay.pic.twitter.com/pKkiRcDddZ — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 18, 2026

Boca juega este martes desde las 19 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde enfrenta a Recoleta por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena parte con una ventaja importante: ganó 3-1 el partido de ida y hasta una derrota por un gol le permite avanzar.

El Xeneize llega al encuentro con tres bajas importantes. Leandro Paredes no viajó debido a una inflamación en el isquiotibial izquierdo, mientras que Marco Pellegrino y Leandro Lozano también quedan afuera por problemas físicos.

El equipo confirmado

Arruabarrena ya tiene definido el once que buscará cerrar la serie: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Del otro lado, Recoleta sale con Nelson Ferreira; Blas Medina, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Luis Cardozo; Alejandro Silva, José Espínola, Ronal Domínguez, Pedro Ríos; Kevin Parzajuk y Aldo González.

Boca llega con el resultado de la ida a su favor después del 3-1 conseguido en Buenos Aires. El conjunto paraguayo necesita ganar por dos goles para llevar la definición al menos a los penales, mientras que cualquier triunfo, empate o derrota por un gol clasifica al equipo argentino.

El partido también tiene en juego el próximo rival de la competencia. Si Boca avanza, enfrentará en cuartos de final al ganador de San Pablo y Bolívar, que llegan a la revancha después de empatar 1-1 en Bolivia.

Cómo seguir el partido