Milei volverá a presentar el Presupuesto en el Congreso

Su conocimiento del Congreso (fue diputado nacional entre el 2021 y el 2023) y su formación como economista lo motivaron a convertirse él mismo la cara visible en este tipo de eventos, lo que exacerbó los cruces con la oposición y movilizó en mayor medida a la opinión pública.

El 15 de septiembre de 2024 (para presentar el Presupuesto 2025), el presidente habló desde un atril colocado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados, en lugar de sentarse en el sillón presidencial del recinto junto a las autoridades del cuerpo legislativo.

Pese a la intervención de Milei, el proyecto quedó trabado en comisiones y nunca llegó a votarse tras el estancamiento de las negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores por el reparto de fondos.

El 15 de septiembre del 2025, el presidente decidió no concurrir al Palacio Legislativo debido a tensiones políticas y derrotas electorales previas, pero ese mismo día grabó un mensaje desde la Casa Rosada que se emitió por cadena nacional por la noche.

Ese Presupuesto (2026) fue el primero en sancionarse en ambas cámaras durante la era libertaria, aunque recién pudo aprobarse en las sesiones extraordinarias de diciembre.

La decisión de Milei de encabezar personalmente estas ceremonias alteró por completo los protocolos de seguridad tradicionales del Congreso, tomándose medidas de rigor comparables únicamente con las de una Asamblea Legislativa.

En los años anteriores, la presentación del presupuesto era un trámite técnico a cargo del ministro de Economía, por lo que el Palacio Legislativo mantenía su actividad habitual y la seguridad interna quedaba delegada en el personal de la casa.

Producto del protagonismo presidencial en 2024, la Policía Federal Argentina (PFA) desplazó de sus funciones habituales a los empleados del Congreso, y el control de los ingresos al hall y los pasillos del Palacio Legislativo pasó a estar estrictamente bajo mando de las fuerzas federales.

En tanto, decenas de policías federales e inspectores, muchos de ellos de civil, realizaron operativos preventivos piso por piso y oficina por oficina dentro de la Cámara de Diputados para asegurar las instalaciones antes de la llegada de Milei.

Además se implementó un protocolo de revisión técnica exhaustiva que incluyó perros sabuesos detectores de explosivos recorriendo el propio recinto de sesiones y las bancas.

Por otra parte, se instalaron puestos de cacheo y control de identidad obligatorios en las puertas de acceso, algo inédito para una presentación de presupuesto.

En 2024, toda la Avenida Rivadavia y el perímetro completo del Congreso fueron completamente bloqueados con vallas de alta seguridad custodiadas por un cordón policial continuo.

El operativo exterior combinó de forma masiva a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y camiones de asalto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

En años anteriores, las calles aledañas no sufrían restricciones de esta magnitud para este trámite legislativo.