En una entrevista radial, Verónica Figueroa expresó la profunda preocupación que atraviesan las familias frente a una nueva semana de medidas de fuerza en las escuelas dependientes de la universidad. "Es como un déjà vu, es volver a marzo. Compartimos la necesidad de que los docentes ganen más, pero la forma sigue perjudicando únicamente a los chicos", remarcó.
Las familias de los preuniversitarios evalúan un amparo tras perder 30 días de clases
Verónica Figueroa, representante de padres de los colegios preuniversitarios (UNSJ), advirtió sobre la grave pérdida de contenidos por las continuas medidas de fuerza.