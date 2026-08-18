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Las familias de los preuniversitarios evalúan un amparo tras perder 30 días de clases

Verónica Figueroa, representante de padres de los colegios preuniversitarios (UNSJ), advirtió sobre la grave pérdida de contenidos por las continuas medidas de fuerza.

En una entrevista radial, Verónica Figueroa expresó la profunda preocupación que atraviesan las familias frente a una nueva semana de medidas de fuerza en las escuelas dependientes de la universidad. "Es como un déjà vu, es volver a marzo. Compartimos la necesidad de que los docentes ganen más, pero la forma sigue perjudicando únicamente a los chicos", remarcó.

Respecto a las alternativas pedagógicas implementadas por las autoridades, la representante fue contundente: "Mandante una guía con cinco preguntas no es lo mismo que sentarse a explicar en la carga horaria correspondiente. Se habla de dar contenidos priorizados, pero si alcanzara con eso, ¿para qué existe un calendario académico anual? Lo que no se da en el aula no se recupera ni hoy ni el año que viene".

Figueroa detalló en radio Sarmiento que esta dinámica genera brechas irreversibles en los estudiantes que están próximos a egresar, quienes corren el riesgo de no contar con las herramientas académicas necesarias para afrontar los estudios superiores. Además, expuso que varios tutores analizan cambiar a sus hijos a otras instituciones privadas o estatales ante la falta de continuidad en las aulas.

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Otro de los aspectos expresados durante el diálogo fue el impacto social dentro de las instituciones. Figueroa denunció que padres y alumnos que visibilizan la problemática padecen represalias indirectas y cuestionamientos dentro del ámbito escolar. Pese a este escenario, confirmó que la comunidad de padres de los tres colegios preuniversitarios se reorganiza para retomar la vía judicial mediante un recurso de amparo que garantice la presencia de los alumnos y el dictado efectivo de clases.

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