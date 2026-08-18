Las familias de los preuniversitarios evalúan un amparo tras perder 30 días de clases

Respecto a las alternativas pedagógicas implementadas por las autoridades, la representante fue contundente: "Mandante una guía con cinco preguntas no es lo mismo que sentarse a explicar en la carga horaria correspondiente. Se habla de dar contenidos priorizados, pero si alcanzara con eso, ¿para qué existe un calendario académico anual? Lo que no se da en el aula no se recupera ni hoy ni el año que viene".

Figueroa detalló en radio Sarmiento que esta dinámica genera brechas irreversibles en los estudiantes que están próximos a egresar, quienes corren el riesgo de no contar con las herramientas académicas necesarias para afrontar los estudios superiores. Además, expuso que varios tutores analizan cambiar a sus hijos a otras instituciones privadas o estatales ante la falta de continuidad en las aulas.