Karina lo banca, la Justicia avanza y Adorni sigue sin dar explicaciones

Lo que vino después superó cualquier previsión. En apenas siete días, el caso Adorni pasó de ser una polémica por un viaje oficial a convertirse en una causa judicial con múltiples frentes abiertos. Primero apareció el vuelo privado a Punta del Este: un jet contratado por la productora Imhouse, de su amigo el periodista deportivo Marcelo Grandio, que abonó US$4.830 por el tramo de ida. El regreso, el 17 de febrero, formó parte de un paquete de diez vuelos valuado en US$42.000, operado por Alpha Centauri.

El problema no es solo quién pagó. El problema es que Grandio tiene contratos vigentes con la TV Pública, organismo que depende de la Jefatura de Gabinete que conduce el propio Adorni. Eso es lo que la Justicia llama un posible beneficio indebido. Y es lo que el juez Ariel Lijo está investigando con una velocidad que incomoda al entorno del funcionario.

Adorni intentó quitarle peso al asunto. En una entrevista dominical, dijo que todo había sido "un furcio". Una respuesta que, lejos de cerrar el debate, lo amplificó. Porque los funcionarios públicos no pueden darse el lujo de cometer furcios de US$4.830 con dinero que puede tener origen estatal.

El amigo que ya no es tan amigo

Hay un personaje en esta historia que merece atención especial: Marcelo Grandio. Según versiones que circulan con insistencia, el productor está furioso. Fue arrastrado a una causa judicial sin haberlo elegido, involucrado en un escándalo que no construyó y que ahora le genera un problema concreto con sus contratos públicos. La bronca derivó en una discusión fuerte con Adorni y en declaraciones públicas ambiguas que, lejos de ayudar al funcionario, instalaron más dudas sobre el origen real del dinero. Un amigo enojado es siempre una variable impredecible en cualquier crisis política.

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El entramado que rodea a Angeletti

Si el vuelo privado fue el detonador, la consultora de Bettina Angeletti es la bomba de tiempo. La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia que describe lo que llama un "circuito triangular de flujos económicos" entre la petrolera estatal, la naviera National Shipping SA y la consultora +BE, de propiedad de la esposa del jefe de Gabinete.

A eso se suma la licitación del predio de Tecnópolis, estimada en 183.000 millones de pesos para una concesión de 25 años, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que depende directamente de la Jefatura de Gabinete. Entre las empresas preseleccionadas figura DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, del empresario Marcelo Dionisio. Ese grupo, según la denuncia, sería cliente de la consultora +BE. Si eso se confirma, el conflicto de intereses sería difícil de explicar.

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Por si fuera poco, la semana también trajo otro dato revelador: Angeletti paga expensas de casi $700.000 mensuales en una lujosa vivienda dentro de un country en Exaltación de la Cruz. Un número que, puesto en contexto con los ingresos declarados del matrimonio, genera preguntas que todavía no tienen respuesta.

La Justicia que incomoda

En paralelo, la investigación quedó en manos del juez Ariel Lijo, el mismo magistrado que el propio gobierno de Javier Milei impulsa para integrar la Corte Suprema, una postulación que genera fuerte resistencia en el arco opositor y también reparos dentro de sectores del propio oficialismo, en un cruce que añade un condimento político adicional a una causa ya de por sí sensible.

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El juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario en la causa y pidió acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a quien filmó el video del vuelo a Uruguay. En Balcarce 50 aseguran tener identificada a la persona: una delegada sindical llamada Victoria Correa, vinculada a La Cámpora y a Nicolás del Caño. El dato es relevante porque el entorno de Adorni no cree que la velocidad de la Justicia sea casual.

Embed - El video que confirma el viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado

Desconfían de Lijo y señalan que todo esto podría estar enmarcado en una interna política más profunda, vinculada incluso a las ambiciones del propio magistrado de llegar a ser Fiscal General de la Nación.

Puede ser. Las internas en Argentina pocas veces son inocentes. Pero incluso si esa lectura fuera correcta, no resolvería el problema central: Adorni tiene demasiadas preguntas sin respuesta y muy pocos argumentos sólidos para responderlas.

El paraguas Milei y sus límites

Karina Milei sostiene al ex vocero presidencial con una convicción que sus propios colaboradores describen como total. Lo considera leal, lo considera probo y apuesta a que la tormenta pase. El problema es que cada día que transcurre sin explicaciones contundentes, la tormenta no amaina: se alimenta.

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Dentro del propio oficialismo ya se habla en voz baja de un escenario que nadie quiere nombrar en público: que Adorni, al igual que le ocurrió a José Luis Espert, termine cediendo ante la presión y presentando la renuncia antes de que la situación judicial o personal se vuelva insostenible. No porque lo echen, sino porque él mismo concluya que seguir le hace más daño al gobierno que irse.

Por ahora, ese momento no llegó. Adorni sigue en su despacho de Balcarce 50. Sigue firme, al menos en apariencia. Pero en política, la apariencia y la realidad suelen divergir justo cuando nadie lo espera. Y el reloj, en este caso, no juega a su favor.