Imputaron al jubilado que golpeó a su vecina por estacionar mal el auto

El hombre fue acusado de un delito y se negó a declarar. La agresión sucedió hace dos días en Villa del Parque.

Imputaron al jubilado que le pegó una piña a su vecina de 23 años, Agustina, en Villa del Parque luego de una discusión generada por la forma en que la chica estacionó su auto. El hombre fue acusado de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y no quiso prestar declaración.

La Unidad de Flagrancia Oeste (UFLO) fue el organismo que tomó esta decisión y también le prohibió, como medida restrictiva, tener contacto con la víctima a través de cualquier medio, ya sea personalmente, por escrito, redes sociales o cualquier tipo de aplicación. Según la información a la que accedió Infobae, le ordenaron, además, "mantener un trato cordial y respetuoso" si es que se encuentra de casualidad con ella.

El sospechoso de ochenta años es señalado por haber causado una lesión superficial en el mentón de la joven al darle un golpe de puño. El ataque ocurrió el miércoles 5 de octubre y fue denunciado por la víctima, quien manifestó que el señor dañó su vehículo y, tras la discusión que generó este accionar, la agredió físicamente.

“Me duele mucho la pera porque ahí me pegó la piña. También me duele el labio por el corte, que fue con la llave. Acomodó la llave entre los dedos y me pegó con el puño cerrado“, contó la chica, en diálogo con Todo Noticias.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Infobae, la agresión sucedió cerca de las 16.30 sobre la calle Terrada, entre Arregui y Santo Tomé. Luego del violento momento, personal del SAME la atendió en el lugar. Durante las doce horas posteriores al hecho, recibió asistencia policial, la citaron a declarar en la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de C.A.B.A. y, por último, obtuvo un botón antipánico.

Ese día, personal del SAME también trasladó al agresor a un hospital, ya que él advirtió que le había subido la presión. Su esposa, luego, aludió que el jubilado padecía problemas coronarios y que sería atendido por su médico de cabecera en una clínica privada. Por esto, la UFLO dispuso que se traslade una consigna policial a dicho centro de salud junto al imputado.

Una vez que el fiscal recibió el informe de salud, citó al señor de ochenta años a presentarse en la Fiscalía dentro de las 72 horas, con la advertencia de declararlo en rebeldía si no lo hacía. Y aunque cumplió con la orden, se negó a declarar.

