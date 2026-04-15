Francos se distanció de Adorni por su causa judicial y confirmó que quiere ser candidato

¿Francos candidato en 2027?

Más allá de la controversia judicial, el foco de la reaparición de Francos estuvo puesto en su futuro político. El exjefe de ministros fue contundente al manifestar su "vocación de ser candidato" para las elecciones legislativas del año próximo.

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"Milei va a ganar las próximas elecciones por los resultados de su gestión", proyectó con optimismo, desestimando las encuestas que muestran una caída en la imagen presidencial. Francos aclaró que su eventual postulación será una decisión consensuada con el "triángulo de hierro" del Ejecutivo.

La entrevista se produjo en un momento sensible, pocas horas después de que se conociera que la inflación de marzo se ubicó en el 3,4%. Francos utilizó este dato para ratificar su confianza en el rumbo económico:

El ex jefe de Gabinee, destacó el cambio de imagen de la Argentina ante el mundo y aseguró que el primer período de gobierno generó "enormes posibilidades de desarrollo futuro". Además, afirmó sentirse "tranquilo" pese al difícil contexto social, sosteniendo que el país está en una situación mucho mejor de lo que perciben ciertos sectores.