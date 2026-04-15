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Francos se distanció de Adorni por su causa judicial y confirmó que quiere ser candidato

El exjefe de Gabinete reapareció con fuertes definiciones sobre la causa judicial que complica a su sucesor.

Tras meses de un estratégico perfil bajo, Guillermo Francos volvió a la escena pública con una entrevista que sacudió la interna de La Libertad Avanza (LLA). El exfuncionario no esquivó los temas más espinosos de la coyuntura, especialmente la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que recae sobre el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita.

"El jefe de Gabinete falló en dar sus explicaciones", sentenció Francos, marcando una distancia conceptual con la estrategia comunicativa oficial. Para el exministro, el manejo del caso ha sido un "golpe para el Gobierno" debido a una actitud que no fue bien recibida por la opinión pública.

La Justicia investiga los detalles de un vuelo privado a Punta del Este y la adquisición de un inmueble en el barrio de Caballito por un valor declarado de USD 230.000, cifra que los peritos consideran alejada de los precios de mercado.

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¿Francos candidato en 2027?

Más allá de la controversia judicial, el foco de la reaparición de Francos estuvo puesto en su futuro político. El exjefe de ministros fue contundente al manifestar su "vocación de ser candidato" para las elecciones legislativas del año próximo.

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"Milei va a ganar las próximas elecciones por los resultados de su gestión", proyectó con optimismo, desestimando las encuestas que muestran una caída en la imagen presidencial. Francos aclaró que su eventual postulación será una decisión consensuada con el "triángulo de hierro" del Ejecutivo.

La entrevista se produjo en un momento sensible, pocas horas después de que se conociera que la inflación de marzo se ubicó en el 3,4%. Francos utilizó este dato para ratificar su confianza en el rumbo económico:

El ex jefe de Gabinee, destacó el cambio de imagen de la Argentina ante el mundo y aseguró que el primer período de gobierno generó "enormes posibilidades de desarrollo futuro". Además, afirmó sentirse "tranquilo" pese al difícil contexto social, sosteniendo que el país está en una situación mucho mejor de lo que perciben ciertos sectores.

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