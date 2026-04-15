Tras meses de un estratégico perfil bajo, Guillermo Francos volvió a la escena pública con una entrevista que sacudió la interna de La Libertad Avanza (LLA). El exfuncionario no esquivó los temas más espinosos de la coyuntura, especialmente la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que recae sobre el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita.
Francos se distanció de Adorni por su causa judicial y confirmó que quiere ser candidato
El exjefe de Gabinete reapareció con fuertes definiciones sobre la causa judicial que complica a su sucesor.