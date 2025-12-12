Flybondi anunció la compra de OCA, la mayor empresa de correo privado del país

Desde COC Global Enterprise señalaron que la integración con Flybondi -cuyo dueño es ese grupo- permitirá sumar capacidades de transporte aéreo internacional, mientras que OCP TECH aportará soluciones de tecnología e ingeniería para optimizar la logística y el servicio de última milla en toda la región.

El CEO y chairman de COC Global Enterprise, Leonardo Scatturice, afirmó que el objetivo es posicionar a OCA como líder regional mediante el aprovechamiento de las sinergias del holding, abarcando carga aérea, logística y distribución final.

Por su parte, Espinoza sostuvo que el acuerdo representa un paso clave para consolidar la recuperación de la compañía y avanzar hacia un modelo con altos estándares de calidad y tecnología.

El entendimiento no afecta el normal funcionamiento de OCA ni la situación laboral de sus cerca de 9.500 trabajadores, y el grupo inversor reafirmó su compromiso con la modernización del servicio de correo privado más grande de la Argentina.