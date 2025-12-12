"
Flybondi anunció la compra de OCA, la mayor empresa de correo privado del país

El fondo inversor COC Global Enterprise, que lidera Leonardo Scatturice, se convertirá en el accionista mayoritario de la firma de mensajería con más de 60 años de trayectoria en Argentina.

El fondo estadounidense COC Global Enterprise se convertirá en accionista mayoritario de OCA con el objetivo de transformarla en la mayor empresa de mensajería, transporte y logística de América Latina, mediante inversión tecnológica y sinergias con Flybondi y OCP TECH.

Según el acuerdo, al que tuvo accedo la agencia Noticias Argentina, Claudio Espinoza continuará como accionista y presidente del Directorio de OCA, mientras que el nuevo control accionario apuntará a fortalecer el management y modernizar la compañía postal para llevarla a estándares internacionales.

OCA es la mayor empresa de correo privado del país, con más de 60 años de trayectoria, 760 puntos de atención, más de 100 centros operativos y una flota superior a los 3.500 vehículos con cobertura nacional.

Desde COC Global Enterprise señalaron que la integración con Flybondi -cuyo dueño es ese grupo- permitirá sumar capacidades de transporte aéreo internacional, mientras que OCP TECH aportará soluciones de tecnología e ingeniería para optimizar la logística y el servicio de última milla en toda la región.

El CEO y chairman de COC Global Enterprise, Leonardo Scatturice, afirmó que el objetivo es posicionar a OCA como líder regional mediante el aprovechamiento de las sinergias del holding, abarcando carga aérea, logística y distribución final.

Por su parte, Espinoza sostuvo que el acuerdo representa un paso clave para consolidar la recuperación de la compañía y avanzar hacia un modelo con altos estándares de calidad y tecnología.

El entendimiento no afecta el normal funcionamiento de OCA ni la situación laboral de sus cerca de 9.500 trabajadores, y el grupo inversor reafirmó su compromiso con la modernización del servicio de correo privado más grande de la Argentina.

