El fondo estadounidense COC Global Enterprise se convertirá en accionista mayoritario de OCA con el objetivo de transformarla en la mayor empresa de mensajería, transporte y logística de América Latina, mediante inversión tecnológica y sinergias con Flybondi y OCP TECH.
Flybondi anunció la compra de OCA, la mayor empresa de correo privado del país
El fondo inversor COC Global Enterprise, que lidera Leonardo Scatturice, se convertirá en el accionista mayoritario de la firma de mensajería con más de 60 años de trayectoria en Argentina.