Desde la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se informó la participación de empresas de la provincia en el evento se llevó a cabo del 17 al 19 de noviembre en el predio ferial de La Rural, Buenos Aires. Esta vidriera comercial contó con Rondas de negocios internacionales, que consistieron en reuniones personalizadas cara a cara con compradores globales.
Nueve empresas sanjuaninas participaron del Argentina Alimenta
Argentina Alimenta, organizada por PromArgentina, La Rural SA, la COPAL y Fira Barcelona, contó con 9 empresas sanjuaninas presentes en las rondas comerciales.