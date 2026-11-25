Además de la exposición alimentaria, PromArgetnina trabajó junto a la Dirección de Comercio Exterior de San Juan para acercar a las empresas argentinas a compradores y representantes comerciales interesados en incorporar productos de nuestro país a las paletas de oferta en sus naciones mediante vínculos a sostener en el tiempo.

Las empresas que representaron a San Juan fueron: Fa SA, Rincón Amarillo S.A., Bodega Putruele, SolFrut S.A., Asociación Argentina de Productores de Pistachos, Frutas Sultana SA y Agro Aceitunera SA. A su vez, Bodegas Búbica, estuvo presente haciendo degustaciones de vino.