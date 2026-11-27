• Los salarios mínimos más altos de América Latina

-Costa Rica: US$841,17.

-Panamá: US$706.

-Uruguay: US$626,30.

-Honduras: US$555.

-Chile: US$531,11.

• Los salarios mínimos más bajos de América Latina

-Venezuela: US$0,14.

-Nicaragua: US$252.

-Argentina: US$252,33.

-Brasil: US$276,67.

-Bolivia: US$279,83.

Política y Economía

• Para qué alcanza el salario mínimo en la Argentina

La remuneración básica comenzó el año en $341.000, alcanzó los $398.800 en noviembre y llegará a los $406.400 en diciembre.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 en octubre para no quedar por debajo de la línea de pobreza. De esta manera, el salario mínimo de diciembre permitirá cubrir apenas el 24% de la canasta básica total de ese grupo familiar.

La remuneración también resultará insuficiente frente a los valores de la canasta de crianza que elabora el organismo estadístico. De acuerdo con el último informe, el costo mensual de mantener y cuidar a un menor de 12 años oscila entre $591.320 y $754.869, dependiendo de su edad.