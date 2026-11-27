El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) de la Argentina alcanzará los $406.400 en diciembre, lo que ubicará al país entre los que tienen las remuneraciones básicas más bajas de América Latina, medidas en dólares.
Salario mínimo: cuánto se cobra en cada país y en qué puesto quedó Argentina
El incremento previsto para diciembre llevará la remuneración básica argentina a $406.400 mensuales. Las diferencias entre los países de la región y el poder de compra de los trabajadores frente a la canasta básica.