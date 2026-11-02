El test de VIH cambia y San Juan enfrenta el desafío de detección temprana

Se comercializará en farmacias y plataformas de venta online, con un precio estimado de $27.500. Es una herramienta de detección inicial: si el resultado es reactivo, debe confirmarse con un análisis de sangre en un centro de salud.

También hay una condición importante para interpretar un resultado negativo: deben haber transcurrido al menos tres meses desde la última posible exposición al virus.

El desafío es que más personas se animen a testearse

La innovación llega en un momento en el que los tratamientos permiten controlar el VIH y llevar una vida plena. Con la medicación adecuada, una persona puede alcanzar una carga viral indetectable y, si la mantiene, no transmitir el virus por vía sexual.

Es el principio conocido como I=I, indetectable es igual a intransmisible.

El problema es que para acceder a esos tratamientos primero hay que conocer el diagnóstico.

En Argentina, alrededor de 140.000 personas viven con VIH y se registran unos 6.900 nuevos diagnósticos por año. Según el último boletín epidemiológico citado durante la presentación del autotest, el 49% de las detecciones ocurre de manera tardía, cuando ya existe un compromiso del sistema inmunológico.

Por eso, la facilidad para realizarse una prueba puede ser tan importante como los avances en los medicamentos. El objetivo es que el miedo, la falta de tiempo o la incomodidad de acudir a un centro médico no terminen postergando un control que puede cambiar el curso de la infección.

El autotest no reemplaza al sistema de salud ni elimina la necesidad de controles posteriores, pero suma una alternativa para dar el primer paso. La detección temprana permite iniciar el tratamiento antes de que el virus avance y evitar complicaciones.

San Juan mantiene la preocupación por los diagnósticos tardíos

En la provincia, las cifras muestran que el acceso temprano al testeo sigue siendo un desafío. Desde el Ministerio de Salud Pública y el Programa Provincial de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis Virales estiman que durante 2026 se registrará una cantidad de diagnósticos similar a la de 2025, cuando hubo 140 casos.

Entre enero y agosto de este año, el consultorio del Hospital Rawson detectó 23 casos positivos. La tendencia por género se mantiene en una proporción aproximada de tres varones por cada mujer diagnosticada.

El dato más preocupante es que más del 50% de los diagnósticos en San Juan se realizan de manera tardía. Para revertir esa situación, el sistema público sostiene campañas de testeos rápidos, gratuitos y confidenciales. No se necesita una orden médica y, en las jornadas de detección, tampoco es necesario solicitar turno. El resultado se obtiene en unos 20 minutos mediante una gota de sangre del dedo.

La llegada del autotest oral suma una modalidad distinta, que permite realizar el primer chequeo en casa y sin agujas.

En paralelo, los centros de salud continúan siendo fundamentales para confirmar los resultados, iniciar tratamientos y acompañar a las personas diagnosticadas.