La experiencia minera de San Juan llegó a la ronda de negocios del RIGI en Rosario

La ejecutiva participó del panel “Herramientas de financiamiento para PyMEs”, donde, junto a otros especialistas, analizó el rol del mercado de capitales, las garantías y las herramientas disponibles para vincular a los inversores de grandes proyectos con proveedores nacionales.

Durante su exposición, recordó que en las primeras etapas de las inversiones mineras en San Juan fue necesario comprender las necesidades de las operadoras y de los proveedores locales. Muchas pymes tenían perspectivas de facturación asociadas a contratos que todavía no se reflejaban en sus balances, por lo que fue necesario desarrollar esquemas de evaluación de riesgo y financiamiento adaptados a esa realidad.

“Conocer a los actores del sector, trabajar de manera cercana con las empresas y articular soluciones con las sociedades de garantía recíproca nos permitió estructurar financiamientos escalonados y a medida de cada pyme proveedora, hasta que sus operaciones alcanzaran un flujo de facturación regular”, explicó.

En ese marco, destacó el rol de Crear Minería, la sociedad de garantía recíproca del Grupo Petersen, presentada como la primera del país enfocada en el ecosistema minero. Su objetivo es mejorar el acceso al crédito de las pymes que participan de la cadena de valor de esta actividad.

La jornada se desarrolló en La Fluvial de Rosario y reunió a más de 4.500 personas de 1.800 empresas. Según informó el Ministerio de Producción de Santa Fe, se concretaron 2.500 reuniones de negocios y 800 encuentros de networking. El 35% de las empresas participantes fueron de esa provincia.

Bajo el lema “Conectando proveedores nacionales con grandes inversores”, el encuentro buscó acercar a las empresas argentinas a los proyectos comprendidos en el RIGI, facilitar el acceso a información sobre los cronogramas de inversión e identificar nuevas oportunidades comerciales.

Representantes de 43 grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura mantuvieron reuniones con pymes y proveedores de todo el país, pertenecientes a 16 rubros de la economía.

Además, se desarrollaron 90 mesas, 11 conferencias y 14 paneles de capacitación, junto con 15 stands dedicados al financiamiento y la asistencia técnica.