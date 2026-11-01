Un avión privado se estrelló en Palm Beach: destruyó una casa rodante

Según trascendidos, el accidente habría dejado víctimas fatales, aunque los detalles sobre el número exacto de ocupantes y posibles afectados en tierra siguen bajo investigación, con información de identidades a confirmar.

Los bomberos de Palm Beach y los efectivos de seguridad se hicieron presentes en el lugar de la tragedia para controlar los focos de incendio, asegurar las líneas de alta tensión caídas e iniciar las investigaciones sobre las fallas mecánicas que provocaron la caída del avión.

Para que las investigaciones de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos se lleven a cabo y puedan determinar de forma oficial las causas probables de un accidente aéreo, deben pasar varios meses.

Durante las próximas semanas se publicará un informe preliminar con los hechos iniciales, pero el dictamen definitivo tardará en emitirse y podría pasar hasta un año.