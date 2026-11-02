Los usados resisten en San Juan y el mercado nacional sigue en baja

Octubre mostró una baja en San Juan

El balance positivo del año convive con un dato más reciente: durante octubre, las ventas de usados en San Juan cayeron un 4,59% respecto de septiembre. La baja mensual no alcanzó para revertir el crecimiento acumulado desde enero, pero reflejó una desaceleración en la actividad.

A nivel nacional, octubre cerró con 162.796 vehículos usados comercializados. La cifra representó una caída del 2,10% frente al mismo mes de 2025 y del 4,67% en comparación con septiembre.

Entre enero y octubre se concretaron 1.537.248 operaciones en todo el país, frente a las 1.602.941 registradas durante los primeros diez meses del año pasado.

El interior sostiene parte del movimiento

El secretario de la Cámara del Comercio Automotor, Alejandro Lamas, destacó la incidencia de las economías regionales, particularmente la minería y el agro, en el sostenimiento de las operaciones en el interior.

También señaló que los precios efectivos de los vehículos nuevos presionaron sobre el mercado de usados y obligaron a ajustar los valores. Según su análisis, esa corrección avanzó, aunque todavía encuentra resistencia entre algunos vendedores particulares.

En el ranking nacional de octubre, el Volkswagen Gol y Trend fue el usado más vendido, con 8.632 unidades. Detrás quedaron la Toyota Hilux, con 6.192, y la Ford Ranger, con 4.523. La lista también incluyó a la Volkswagen Amarok, Chevrolet Corsa y Classic, Peugeot 208, Ford EcoSport, Toyota Corolla, Ford Ka y Fiat Palio.

El ranking corresponde al conjunto del país y no refleja exclusivamente las preferencias de los compradores sanjuaninos.