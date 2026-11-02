Tras sobrevivir a la tragedia, Jeremías continúa recuperándose

Aunque su estado es estable, deberá continuar con controles y asistencia médica.

La recuperación física está atravesada por el impacto emocional de la pérdida de su hermana. Ambos viajaban en el coche 7 de una de las formaciones de alta velocidad que chocaron el miércoles 28 de octubre. Ana Martina, de 32 años, murió en el accidente y su cuerpo fue localizado varios días después, tras una búsqueda que mantuvo en vilo a sus familiares.

Una allegada describió el momento en que Jeremías recibió la confirmación de la muerte de la joven. "Está destrozado, no paraba de llorar", relató. El sanjuanino había viajado junto a su familia para compartir unos días con sus seres queridos y conocer a su hija, que nació hace cuatro meses.

La familia busca trasladar los restos de Ana Martina a San Juan

Mientras Jeremías continúa internado, sus familiares comenzaron las gestiones para repatriar los restos de Ana Martina y poder despedirla en San Juan.

"Están haciendo todo lo posible para traer el cuerpo para acá", señaló una allegada. La familia espera completar los trámites necesarios para concretar el traslado desde España y darle el último adiós en su provincia.

Ana Martina era podóloga y había trabajado en San Juan hasta febrero de 2025, antes de radicarse en Andalucía. Su muerte fue confirmada después de varios días de incertidumbre, durante los cuales sus familiares recorrieron hospitales y dependencias sanitarias para obtener información sobre su paradero.