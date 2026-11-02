El Gobierno quiere que las familias puedan conocer los resultados de cada escuela

Uno de los ejes de la conversación fue la necesidad de mejorar los aprendizajes en matemática, a partir del trabajo realizado en lengua. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que trabajan en una propuesta para avanzar sobre esa área.

Pettovello también planteó la necesidad de modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que regula la difusión de información sobre los resultados educativos. El objetivo es que las familias tengan acceso a datos que les permitan conocer el desempeño de las instituciones escolares.

Otro de los compromisos asumidos durante el encuentro fue sostener el Plan de Alfabetización de cara a 2027 y mantener el trabajo conjunto entre el Gobierno y Argentinos por la Educación.

De la reunión participaron el director ejecutivo de la organización, Víctor Volman; el vicepresidente, Ricardo A. Torres; la secretaria, Constanza Gorleri; el tesorero, Roberto Hernán Souviron; y los vocales Karina Alejandra Stocovaz y Alejandro Martín Tamer.