Javier Milei recibió este lunes en Casa Rosada a representantes de Argentinos por la Educación, en un encuentro en el que el Gobierno ratificó la continuidad del Plan de Alfabetización y puso sobre la mesa una propuesta para modificar la Ley de Educación Nacional.
El Gobierno quiere que las familias puedan conocer los resultados de cada escuela
El Presidente se reunió con representantes de Argentinos por la Educación y destacó los avances del Plan de Alfabetización. Sandra Pettovello planteó modificar la Ley de Educación Nacional para que las familias puedan conocer el desempeño de las instituciones.