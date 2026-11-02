"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Gobierno

El Gobierno quiere que las familias puedan conocer los resultados de cada escuela

El Presidente se reunió con representantes de Argentinos por la Educación y destacó los avances del Plan de Alfabetización. Sandra Pettovello planteó modificar la Ley de Educación Nacional para que las familias puedan conocer el desempeño de las instituciones.

Javier Milei recibió este lunes en Casa Rosada a representantes de Argentinos por la Educación, en un encuentro en el que el Gobierno ratificó la continuidad del Plan de Alfabetización y puso sobre la mesa una propuesta para modificar la Ley de Educación Nacional.

La iniciativa busca habilitar la publicación de información sobre los resultados educativos de cada escuela, para que las familias puedan conocer y evaluar su desempeño.

El Presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Durante la reunión, los representantes de la organización reconocieron el cumplimiento del compromiso asumido durante la campaña electoral en materia de alfabetización y destacaron que el plan obtuvo resultados.

Te puede interesar...

Uno de los ejes de la conversación fue la necesidad de mejorar los aprendizajes en matemática, a partir del trabajo realizado en lengua. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que trabajan en una propuesta para avanzar sobre esa área.

Pettovello también planteó la necesidad de modificar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que regula la difusión de información sobre los resultados educativos. El objetivo es que las familias tengan acceso a datos que les permitan conocer el desempeño de las instituciones escolares.

Otro de los compromisos asumidos durante el encuentro fue sostener el Plan de Alfabetización de cara a 2027 y mantener el trabajo conjunto entre el Gobierno y Argentinos por la Educación.

De la reunión participaron el director ejecutivo de la organización, Víctor Volman; el vicepresidente, Ricardo A. Torres; la secretaria, Constanza Gorleri; el tesorero, Roberto Hernán Souviron; y los vocales Karina Alejandra Stocovaz y Alejandro Martín Tamer.

Temas

Te puede interesar