"El kirchnerismo ponía montoneros": Petri apoyó a Presti en Defensa

El ministro de Defensa saliente apoyó a su reemplazo y apuntó contra las gestiones K.

Luis Petri respaldó la elección del teniente general Carlos Presti para encabezar el Ministerio de Defensa, en reemplazo de él, que pasará a ser diputado nacional por Mendoza, su provincia natal. Ambos asumirán en sus respectivos nuevos cargos el 10 de diciembre.

El aún Ministro de Defensa asistió a la asunción de Alejandra Monteoliva -exsecretaria de Seguridad Nacional que mantiene una estrecha relación con Patricia Bullrich- como Ministra de Seguridad y se pronunció acerca de la polémica que generó la designación de un militar todavía activo como titular de un ministerio, cosa que ocurre por primera vez desde 1983.

"No hay ninguna polémica con Presti. Nosotros nos sentimos orgullosos de que un teniente general hoy se haga cargo del ministerio de Defensa", afirmó, ante la prensa, y comentó que el integrante de las Fuerzas Armadas se desempeñaba como Jefe del Ejército durante su gestión.

A continuación, lanzó una chicana contra el kirchnerismo: "Sin lugar a dudas a los kirchneristas les gustaba otro perfil, les gustaba poner montoneros... A nosotros nos gusta poner militares".

Por este motivo, según explicó el futuro diputado, en su equipo tenía a un ex Jefe del Ejército como Secretario de Asuntos Militares. Asimismo, luego lo reemplazó por un coronel.

Ante las preguntas sobre posibles impedimentos legales que frenen la asunción de Presti, Petri respondió: "No hay incompatibilidad, al contrario. Pueden y deben participar en los proceso decisionales y el Comandante en Jefe (el Presidente de la Nación) así lo ha dispuesto".

Además, el ministro se refirió a las críticas que recibió el militar por el accionar de su padre, Roque Presti, durante la dictadura. "Hay que dejar de perseguir a las fuerzas por portación de apellido", expresó.

En ese sentido, mencionó que "durante muchísimo tiempo, no se le daban los ascensos por portación de apellidos a militares que eran excelentes profesionales". "Nosotros vinimos a reparar eso", concluyó.

