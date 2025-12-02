"El kirchnerismo ponía montoneros": Petri apoyó a Presti en Defensa

A continuación, lanzó una chicana contra el kirchnerismo: "Sin lugar a dudas a los kirchneristas les gustaba otro perfil, les gustaba poner montoneros... A nosotros nos gusta poner militares".

Por este motivo, según explicó el futuro diputado, en su equipo tenía a un ex Jefe del Ejército como Secretario de Asuntos Militares. Asimismo, luego lo reemplazó por un coronel.

Ante las preguntas sobre posibles impedimentos legales que frenen la asunción de Presti, Petri respondió: "No hay incompatibilidad, al contrario. Pueden y deben participar en los proceso decisionales y el Comandante en Jefe (el Presidente de la Nación) así lo ha dispuesto".

Además, el ministro se refirió a las críticas que recibió el militar por el accionar de su padre, Roque Presti, durante la dictadura. "Hay que dejar de perseguir a las fuerzas por portación de apellido", expresó.

En ese sentido, mencionó que "durante muchísimo tiempo, no se le daban los ascensos por portación de apellidos a militares que eran excelentes profesionales". "Nosotros vinimos a reparar eso", concluyó.